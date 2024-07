Semifinale Euro 2024: il telecronista della Rai, Stefano Bizzotto, completamente senza voce. Cosa è successo durante Spagna-Francia?

La semifinale degli Europei 2024 tra Spagna e Francia andata in scena ieri sera non ci ha soltanto mostrato uno spettacolo calcistico che è riuscito a proiettare le Furie Rosse in finale (in attesa di scoprire chi sarà l’altra contendente al titolo continentale), ma ci ha anche fatto sorridere nel momento in cui il telecronista della Rai che si è ritrovato a commentare l’evento, Stefano Bizzotto, si è ritrovato ad essere completamente senza voce. Ma, quindi, come ha fatto a portare a termine la telecronaca della partita? E come avrà reagito il pubblico televisivo di fronte all’episodio tanto che sui social i commenti praticamente non si contano? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Euro 2024: il telecronista RAI senza voce. È successo durante Spagna-Francia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sin dalle battute iniziali della semifinale di Euro 2024 tra Spagna e Francia, è parso subito chiaro che il telecronista Rai Stefano Bizzotto fosse del tutto senza voce.

Quando la Francia è andata in vantaggio, la voce gli si è strozzata in gola. E lo stesso è avvenuto durante i due gol successivi, quando la Spagna ha ribaltato il risultato.

La Rai ha provato ad ovviare al problema, aumentando il volume al suo microfono, ma il risultato è sembrato comunque disastroso, in quello che alcuni hanno definito un “colpo di genio”.

“Da parte mie le scuse per non aver accompagnato con la voce dei giorni migliori questa bellissima partita“, ha concluso lo stesso telecronista, che con questa partita ha chiuso la sua carriera.

Sui social, però, non manca chi la butta in caciara sin dal principio. C’è chi scrive “Pur di non commentare i risultati dei francesi in Rai hanno tolto la voce anche a Bizzotto” e chi “È la Rai non una televisione di condominio: se il telecronista Stefano Bizzotto perde la voce lo si sostituisce. Punto. Non si ammorbano milioni di telespettatori a condividere il malanno di stagione“.

Qualcun altro è però di diverso avviso: “Telecronaca Rai semplicemente meravigliosa. Adani che grida come un ossesso e Bizzotto in fin di vita“.

Photo Credits: Shutterstock