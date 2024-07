Il principe William e il principino George non potranno più volare insieme né salire sullo stesso aereo. Il motivo di questa regola.

Ieri, 22 luglio 2024, il principino George ha compiuto 11 anni: da questo momento in poi lui e il suo papà, il principe William, non potranno più volare insieme. Il giovanissimo royal, figlio dell’erede al trono e di Kate Middleton, sta infatti raggiungendo un’età importante, facendo però sì che ci sia una sorta di svolta nei protocolli di viaggio, soprattutto in aereo. Il protocollo reale, infatti, prevede una serie di nuove regole che saranno applicate da ora in poi allo scopo di preservare la linea di successione. Ancora non è chiaro? Non ci resta che andare a scoprire nel dettaglio per quale motivo padre e figlio non potranno più salire sullo stesso aeroplano.

Leggi anche:– Attentato sventato per il principino George: cosa è stato trovato nel gelato. Paura per Kate e William

Il principe William e il principe George non potranno più prendere lo stesso aereo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il principino George ha appena compiuto 11 anni e, presto, non potrà più salire sullo stesso aereo del padre, il principe William.

Secondo le regole imposte alla royal family, infatti, la linea di successione va preservata a tutti i costi e, pertanto, si tratta di una norma di sicurezza.

Solo con il raggiungimento dei 12 anni di età, infatti, George entrerà ufficialmente nella linea di successione diretta e, quindi, sarà protetto ancora di più.

Quindi, per evitare le conseguenze di un improbabile ma tragico incidente aereo, padre e figlio non potranno più volare insieme.

Le regole verranno applicate dunque tra un anno esatto, a partire dal 22 luglio 2025, giorno in cui il piccolo erede compirà dodici anni!

Photo Credits: Shutterstock