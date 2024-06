Harry e Meghan surclassati completamente da David e Victoria Beckham: dopo il litigio di qualche tempo fa, le due coppie si sfidano a suon di streaming.

David e Victoria Beckham surclassano completamente Harry e Meghan, tanto che per i Sussex è una vera e propria catastrofe. Un tempo amici intimi, le due coppie sono ora divise da un abisso che sembra incolmabile. A peggiorare la situazione per i duchi di Sussex, è arrivato il clamoroso successo della docu-serie dei Beckham, che ha superato di gran lunga quella dei reali in termini di audience. Insomma, una guerra che si è combattuta soprattutto sulle piattaforme di streaming… ma cosa starà succedendo di tanto terribile? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE: — Il ‘vizio’ di Re Carlo spifferato dal figlio: cosa fa ancora oggi di nascosto

Harry e Meghan surclassati dai Beckham

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La docuserie di David e Victoria Beckham ha ottenuto più di tre volte il numero di spettatori di quella di Harry e Meghan. Secondo il Daily Mail, tra luglio e dicembre 2023, la serie dedicata ai Beckham ha attirato 44 milioni di spettatori, mentre quella dei Sussex solo 2 milioni. Nell’intero 2023, la docu-serie di Harry e Meghan ha totalizzato 12,6 milioni di visualizzazioni, una cifra irrisoria se confrontata con il successo travolgente della serie dei Beckham, che ha accumulato ben 208,5 ore di streaming solo nei primi due mesi di messa in onda.

Insomma, ci sono tutti gli elementi per dire che Harry e Meghan sono stati eclissati dai Beckham.

L’accoglienza negativa riservata al documentario dei Sussex sembra derivare principalmente dal contenuto deludente per gli spettatori. Appena uscita, la serie era diventata rapidamente il prodotto più visto su Netflix, ma l’interesse è presto calato. Molti spettatori si aspettavano rivelazioni scottanti sulla famiglia reale, mentre Harry e Meghan si sono limitati a lamentarsi riguardo al modo in cui sono stati trattati. Questa monotonia narrativa ha portato la serie a sprofondare nella classifica di Netflix, in un flop costato ben 100 milioni di dollari.

Ma non è tutto. L’essere stati battuti dal’ex Spice Girl e dall’ex calciatore britannico brucia ancora di più perché una volta le due coppie erano molto amiche. La rottura risale infatti solo al 2023, quando Meghan ha accusato Victoria Beckham e il marito di vendere le loro storie alla stampa. Accuse che hanno portato alla fine di un’amicizia, nella quale i Beckham erano stati persino invitati al matrimonio dei Sussex.

Photo Credits: Kikapress