Il principe Harry non andrà al compleanno di Re Carlo III: il Duca di Sussex ha rifiutato l’invito da parte della Corona.

Il prossimo 14 novembre, Re Carlo III d’Inghilterra compirà 75 anni e festeggerà insieme alla sua famiglia, sebbene pare proprio che il principe Harry abbia rifiutato ancora una volta il suo invito. Ma come lo avrà mai motivato? Perché mai non andrà al compleanno del padre? Qual è la verità dietro questa situazione?

LEGGI ANCHE:– Il principe Harry senza parole: l’agghiacciante reazione della regina Elisabetta quando le chiese il permesso di sposare Meghan Markle

Il principe Harry rifiuta l’invito al compleanno di Re Carlo III

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutti si aspettavano che, dopo essere stato in Inghilterra per l’incoronazione di Re Carlo III, il principe Harry avrebbe accettato anche l’invito al 75° compleanno del padre.

I festeggiamenti per l’importante traguardo raggiunto dal re d’Inghilterra si terranno a Clarence House il prossimo 14 novembre e, stando a quanto riportano i tabloid, pare proprio che Harry non ci sarà.

La verità è che però è stato invitato, sebbene abbia declinato l’invito.

Re Carlo, come ha preso il rifiuto del figlio di festeggiare il compleanno con lui?

Questa è la seconda volta, a dirla tutta, che Harry evita in qualche modo di vedere Carlo. Lo scorso settembre, infatti, il sovrano lo aveva invitato a Balmoral per l’anniversario della morte di Elisabetta II, ottenendo il primo rifiuto da parte del figlio.

Il Re non avrebbe preso bene questo ennesimo rifiuto, tanto da essere piuttosto deluso dal comportamento di Harry… Le stesse comunicazioni tra loro sono ridotte praticamente al minimo indispensabile…

Ci sarà modo per riparare a questa situazione? Pare che Carlo ce la stia mettendo proprio tutta, nonostante quello che è accaduto con la Megxit prima e con la pubblicazione di Spare da parte di Harry in un secondo momento. Perché mai Harry vuole evitare a tutti i costi di vedere il padre? E quanto c’entra invece Meghan in tutta questa faccenda?

Photo Credits: Shutterstock