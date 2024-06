La chemioterapia sta mettendo a dura prova la salute di Kate Middleton: cosa dicono le notizie che arrivano dall’Inghilterra?

Dall’Inghilterra arrivano nuove notizie riguardanti Kate Middleton e il suo precario stato di salute, dovuto alle sedute di chemioterapia che, a quanto pare, ne stanno mettendo a dura prova lo stato generale. Secondo quanto arriva da Oltremanica, pare proprio che gli effetti collaterali della terapia contro il cancro siano estremamente scoraggianti, tanto che in alcuni giorni la principessa si sta facendo prendere praticamente dallo sconforto. Ma come sta influendo tutto questo sulla sua vita e sul suo rapporto con il marito e con i figli? Non ci resta che andare a scoprire insieme tutto quello che sappiamo finora a riguardo grazie alle news e ai gossip che ci arrivano direttamente dalla Gran Bretagna.

Kate Middleton: salute messa a dura prova dalla chemioterapia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I tabloid d’Oltremanica riportano il fatto che Kate Middleton sta facendo molta fatica a sopportare gli effetti della chemioterapia.

Ne derivano difficoltà a star dietro i figli e a lavorare, due fattori che la stanno abbattendo psicologicamente, anche perché non può partecipare alle attività di George, Louis e Charlotte come faceva un tempo.

Kate è sempre stata pronta a scatenarsi con i bambini e, ora, l’impossibilità di farlo sta diventando molto frustrante.

Anche dal punto di vista delle apparizioni pubbliche, pare che la principessa di Galles non ne farà almeno fino alla fine del 2024.

Da lei, però, non arriva nulla di tutto questo. Finora Kate non ha rilasciato alcun commento ufficiale… Come starà davvero?

