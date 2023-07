William e Kate sono molto protettivi nei confronti dei loro tre figli: ecco la decisione che hanno preso per il futuro di George.

Dall’Inghilterra arrivano alcune notizie per il principino George, che potrebbe ritrovarsi con una vita del tutto nuova: per via di una decisione di William e Kate la prospettiva sul suo futuro potrebbe cambiare per sempre. Ma quindi, cosa hanno deciso il Principe e la Principessa del Galles per il futuro del loro primogenito? Andiamo a scoprirlo insieme!

La scelta di William e Kate sul futuro del principino George

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A quasi 10 anni, il principino George ha già il destino segnato: dopo suo nonno Carlo e i suoi genitori William e Kate, toccherà a lui diventare il Re d’Inghilterra.

Peccato che, nonostante sia un diritto che ha dalla nascita, lo abbia saputo solo recentemente, dopo i funerali della nonna e l’ascesa al trono di suo nonno Carlo.

La decisione di William e Kate di dirglielo, quindi, cambierà la sua vita per sempre. Non è stato facile, anche perché il diventare Re presuppone che i suoi genitori (e suo nonno) un giorno moriranno. Non una sfida semplice da affrontare per un bambino di nove anni.

La scelta di tenerlo all’oscuro finora era stata fatta dai suoi genitori per proteggere la sua innocenza e fargli vivere un’infanzia relativamente normale.

George sapeva che la sua bisnonna Elisabetta era la regina d’Inghilterra, ma non sapeva di essere un erede diretto al trono, attualmente secondo in linea di successione dopo suo padre William.

Ora che lo sa, la sua prospettiva è sicuramente cambiata… Riuscirà a vivere gli anni della sua infanzia godendoseli come tutti gli altri bambini della sua età? Oppure la notizia lo avrà scioccato al punto da fargli cambiare prospettiva in maniera definitiva?

Photo Credits: Kikapress