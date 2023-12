Sembra che le tradizioni della famiglia reale siano da sempre considerate bizzarre. Ma ce n’è una in particolare che ha suscitato l’attenzione di molti. Di quale “strana” regola di tratta? E cosa prevede questo tipo di tradizione?

Sappiamo che in tutte le famiglie esistono delle regole un po’ bizzarre. Dunque, anche nella royal family ci sono delle bizzarrie destinate a finire ogni anno sotto gli occhi di tutti. Una in particolare. Stiamo parlando della “strana” regola della famiglia reale che prevede l’acquisto dei regali con nove mesi di anticipo. È noto che la famiglia reale ha varie tradizioni durante tutto l’anno.

Le dichiarazioni dell’esperto su questa “strana” regola delle 35 sterline

Ma quelle più particolari sono riservate alle festività natalizie. La stagione festiva della famiglia reale non è priva di rigide regole reali. Alcune delle quali sembrano addirittura particolarmente strane al pubblico. Ogni famiglia nel mondo ha le proprie tradizioni che preferisce seguire.

E i reali non sono diversi. La famiglia di solito trascorre il Natale nella tenuta di Sandringham. Il tutto con il Re che trascorrerà lì molto tempo quest’anno. Quando si tratta di regali i royals non hanno remore. Vogliono sempre acquistarli con parecchio anticipo.

La reale per eccellenza, la defunta regina, era nota proprio per questo motivo. Decideva il suo staff quando acquistare i regali. Generalmente lei e i suoi si preparavano con molti mesi di anticipo. Insomma, sembra che anche la Regina Elisabetta temesse di arrivare in ritardo con i doni di Natale!

Secondo l’esperto reale Brian Hoey, alla defunta monarca piaceva essere preparata. Ma basiamoci sulle parole dell’esperto. Lui avrebbe quindi rilasciato delle dichiarazioni. Secondo quanto riferito, la monarca chiedeva al suo staff la lista dei desideri di Natale già a marzo. “In primo luogo lo staff deve aver prestato servizio reale per più di un anno. In caso contrario potremmo dire che non è idoneo” dichiara. Il signor Hoey ha anche aggiunto anche altre dichiarazioni.

Infatti secondo l’attuale re Carlo ci sono delle regole abbastanza rigide sui doni di Natale. Addirittura delle regole su quale regalo si può scegliere. L’esperto ha aggiunto: ” Per Re Carlo esiste una regola irrinunciabile. In sostanza nessuno può avere o pretendere nulla che sia al di sopra della propria posizione”. Il signor Hoey continua.

Racconta che a palazzo anche il personale ha diritto di ricevere dei doni. Dice: “Ciò significa che il personale più giovane può ricevere un regalo del valore di 28 sterline. Chiaramente questo valore tende ad aumentare di anno in anno. Pensate che aumenta fino a un massimo di 35 sterline”. Così come il loro staff anche la famiglia reale è nota per il “divertimento” nell’acquistarsi reciprocamente regali comici.

Il divertente aneddoto su Prince Harry e la Regina Elisabetta

L’esperto di palazzo Hoey ha anche rivelato un aneddoto divertente. Che poi è la testimonianza di quanto la famiglia reale tenga al Natale. In particolare, di quanto i Royals tengano allo scambio di doni durante le festività. Infatti questo aneddoto risale a qualche anno fa, quando il principe Harry fece un’altra scelta a dir poco “bizzarra”.

Proprio come se incorporassero il loro amore nell’ironia di alcuni doni. Secondo il suo libro di memorie Spare il principe Harry una volta regalò alla sua defunta nonna, la regina Elisabetta II, un giocattolo “divertente”. Un canoro Big Mouth Billy Bass. Si diceva sedesse con orgoglio a Balmoral e facesse fare grandi risate alla regina madre. Insomma, il Natale dei royals non sembra poi così diverso dalle festività delle altre famiglie!