Gli abiti di Lady Diana finiscono all’asta a prezzi veramente stellari. Ma quanto valgono oggi i suoi effetti personali?

Sta facendo parecchio discutere il fatto che alcuni abiti ed effetti personali di Lady Diana siano stati messi all’asta raggiungendo delle cifre da capogiro. La “Principessa del Popolo“, a quasi trent’anni dalla sua scomparsa, continua infatti a catturare l’attenzione degli appassionati di royal family e a infrangere record su record. Sarà per questo che per aggiudicarsi un vestito appartenuto alla prima moglie dei Carlo d’Inghilterra si sia arrivati a spese veramente folli… Volete sapere di che cifre stiamo parlando? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme. Anche perché c’è da restare veramente a bocca aperta.

Abiti e cimeli di Lady Diana all’asta: la cifra è da capogiro

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Un’asta che ha riguardato diversi abiti e cimeli dei membri della royal family – e in particolare di Lady Diana – è stata aperta in California.

In totale, per i 200 pezzi circa, le cifre raggiunte sono state assurde, tanto che il lotto intero ha superato i 5,5 milioni di dollari.

Un abito in particolare ha catturato l’attenzione di tutti: un vestito da sera in pizzo di Victor Edelstein, che è stato aggiudicato per la cifra record di 910mila dollari (circa 840mila euro).

L’abito è quello indossato dalla principessa durante una visita ad Amburgo nel 1987… Ma non è tutto.

Oltre ai vestiti, ai cappelli e ad altri effetti personali di Lady D, sono state vendute anche alcune lettere a cifre che vanno dai 26mila ai 41mila euro…

Photo Credits: Kikapress