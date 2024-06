Il principe Harry e il principe William non hanno più un legame, nonostante una volta ce l’avessero davvero forte. Qual è la motivazione che ha spinto l’erede al trono?

Il principe William e il principe Harry erano un tempo incredibilmente vicini, ma il legame tra i due figli di Re Carlo III e Lady Diana si è rotto da tempo e, anzi, negli ultimi tempi sembra essere diventato ancora più profonde. A quanto pare, però, ci sono alcune chiare ragioni dietro al motivo per cui il futuro re ha tagliato i ponti con il fratello, che risiedono essenzialmente nella personalità dell’erede al trono. Ma di che ragioni si trattano? C’entreranno forse la Megxit, l’uscita del libro Spare o forse il proverbiale caratteraccio del principe Harry? Oppure la ragione della loro rottura è completamente diversa? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa ha spinto davvero William a rompere ogni contatto con il fratello.

Principe William e Principe Harry: la rottura del legame ha ferito molto l’erede al trono

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dietro la rottura del legame tra il Principe William e suo fratello Harry ci sarebbe la sensibilità dell’erede al trono.

Il loro rapporto, una volta, era fortissimo. I due erano inseparabili ma, ora, il divario sembra essersi talmente allargato che una riconciliazione sembra impossibile.

Ma c’è una ragione personale per cui l’erede al trono ha deciso di tagliare del tutto i ponti con il fratello minore: a William piace la stabilità e la perseveranza. E, dopo le scelte personali di Harry, sarebbe rimasto più turbato di quanto non voglia ammettere.

Per questo motivo, avrebbe trovato più facile tagliare i ponti con il fratello piuttosto che subire continuamente un martellamento dovuto alle sue scelte.

Specie in un momento come quello attuale, con il padre e la moglie ammalati di cancro, William preferisce lavorare per risolvere le questioni, piuttosto di lasciarsi andare alle scaramucce.

