Il principe William e il principe Harry sono ancora una volta ai ferri corti: la loro distanza appare ormai come incolmabile.

Che il principe William e il principe Harry non vadano proprio d’accordo è notizia di pubblico dominio, ma il fatto che siano di nuovo ai ferri corti sta in qualche modo scalando la classifica delle notizie che si rincorrono sui tabloid d’Oltremanica. Stavolta, a causare l’ennesimo motivo di rottura tra i due figli di Re Carlo III e della compianta Lady Diana sembra esserci un matrimonio reale. Ma che cosa avranno combinato stavolta l’erede al trono d’Inghilterra e il suo fratello minore? Quale sarà stato il motivo di questa nuova rottura tra i due? Non ci reta che provare a scoprirlo insieme.

Il principe Harry e il principe William sono di nuovo ai ferri corti a causa di un matrimonio reale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In occasione del matrimonio di Hugh Richard Louis Grosvenor, il duca di Westminster, previsto per il prossimo 7 giugno, è stato invitato anche il principe Harry.

Tuttavia, pare che il secondogenito di Re Carlo abbia rifiutato l’invito dopo aver scoperto che suo fratello, il Principe William, avrà un ruolo di primo piano.

William, infatti, sarà tra i cerimonieri del matrimonio tra il duca e Olivia Henson nella cattedrale di Chester.

Ma il motivo che pone ancora di più Harry e William ai ferri corti è la ragione per la quale il marito di Meghan Markle ha rifiutato l’invito: con la presenza dell’erede al trono tra i cerimonieri, si è sentito “messo da parte“.

Anche perché Harry e il Duca di Westminster sono stati molto vicini negli anni scorsi e quindi, con la decisione di scegliere William come cerimoniere, il fratello minore ha preferito declinare.

“È stato l’ultimo chiodo nella bara” nel rapporto tra i due principi, riporta l’Express.

