I rapporti tra il principe Harry e la sua famiglia sono sempre sulla bocca di tutti gli appassionati ma, a quanto pare, c’è un ostacolo di non poco conto: un divieto di Meghan Markle potrebbe bloccare i tentativi di riconciliazione. Tutti sappiamo che il rapporto tra il Duca e la Duchessa di Sussex e la Famiglia Reale britannica sono gelidi da molto tempo e probabilmente sin da prima che dessero vita al loro allontanamento dai doveri di coppia e si trasferissero in America. Tuttavia, le possibilità di riconciliazione, per quanto caldeggiate da Harry, sembrano infrangersi contro il muro di Meghan. Ma cosa avrà mai vietato al marito l’ex attrice americana? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Il divieto di Meghan Markle mette una pietra tombale sulla possibilità di riconciliazione tra Harry e la royal family?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le possibilità di riconciliazione tra Harry e la royal family sono ancora in piedi nonostante tutto.

C’è però uno scoglio: Harry non ha alcuna intenzione di scusarsi con la famiglia, almeno finché continuerà a stare insieme a Meghan.

Secondo diversi esperti di corte Harry è in qualche modo un mero esecutore degli ordini di Meghan Markle e lei gli avrebbe imposto il “divieto” di scusarsi con la famiglia reale.

Tra l’altro, secondo quanto spuntato nei mesi scorsi dai tabloid, la duchessa non ha alcuna intenzione di tornare a mettere piede sul suolo britannico. Praticamente una pietra tombale su ogni possibilità di riconciliazione.

