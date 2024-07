Meghan Markle scoppiata in lacrime per colpa del principe William? Si torna a parlare di un controverso episodio dovuto a una dichiarazione dell’erede al trono.

Nelle cronache e, talvolta, nella storiografia riguardante la royal family britannica, di tanto in tanto emergono nuovi episodi o se ne rispolverano di vecchi, che poi vanno a fissarsi nella memoria collettiva dei sudditi di sua maestà come di tutti gli appassionati della famiglia reale. Stavolta, a riemergere, è l’episodio di una Meghan Markle che sarebbe “scoppiata in lacrime” dopo la dichiarazione con la quale il Principe William respinse tutte le accuse di bullismo nei suoi confronti. Ma cosa aveva mai detto l’erede al trono per far piangere la cognata? Quali parole hanno ferito così tanto Meghan? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa successe.

Meghan Markle: la reazione a quelle parole del principe William

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La docuserie dei Sussex ci ha regalato diversi momenti “memorabili”, tra i quali possiamo annoverare senza tema quello che è accaduto nel quinto episodio.

Harry parla più volte della “creazione di un cuneo tra me e mio fratello” ma anche del fatto che Meghan Markle sia scoppiata in lacrime quando il principe William ha respinto le accuse di bullismo.

“Quel giorno è uscita la notizia che Meghan e io ce ne stavamo andando perché William ci aveva cacciati con prepotenza”, ha raccontato Harry.

Tuttavia: “una volta salito in macchina dopo l’incontro, mi è stato detto che era stata rilasciata una dichiarazione congiunta a nome mio e di mio fratello che stroncava la storia di lui che ci aveva estromessi dalla famiglia ma nessuno mi aveva chiesto il permesso di mettere il mio nome su una dichiarazione del genere“.

E quindi: “Ho telefonato a Meghan, gliel’ho detto e lei è scoppiata in un fiume di lacrime perché nel giro di quattro ore loro erano felici di mentire per proteggere mio fratello, mentre per tre anni non sono mai stati disposti a dire la verità per proteggere noi”.

Photo Credits: Shutterstock