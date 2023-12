Sembra che quest’anno Meghan Markle abbia detto di no allo “strano” regalo di Natale del piccolo Archie. Ma cos’è successo esattamente?

Sta arrivando Natale anche per Meghan Markle e il Principe Harry. Sembra che i due assieme ai principini non trascorreranno il Natale a palazzo. Difatti quest’anno pare proprio che Meghan e Harry si godranno i loro figli senza i festeggiamenti di corte. Sarà certamente un Natale diverso. All’insegna delle richieste di Archie per il regalo di Natale e l’allegria della piccola Lilibet. Ecco che Meghan ha rivelato cosa vorrebbe il principino Archie per Natale. Inoltre ha spiegato il motivo per cui non riceverà quello che desidera. Ma partiamo dal principio.

Lo “strano” regalo di Natale che il principino Archie avrebbe chiesto a Meghan Markle

Si prevede che Meghan e prince Harry trascorreranno il Natale in California. Dunque rimarranno assieme ai loro figli Archie di quattro anni e la principessina Lilibet di due anni. Non c’è dubbio che i due principini riceveranno per le festività imminenti dei regali adorabili da parte dei loro genitori. Tuttavia, parlando a un evento, Meghan ha rivelato un dettaglio importante. Dice infatti che c’è un’unica cosa che Archie vorrebbe ma che non otterrà. Il motivo?

Quest’oggetto avrebbe un costo decisamente alto. L’evento a cui lo ha rivelato ha visto la Duchessa di Sussex moderare una sessione di domande e risposte. Questo Q&A è stato organizzato per il film The After su Netflix diretto da Misan Harriman assieme alla star David Oyelowo. Misan è anche un acclamato fotografo. È noto per essere un caro amico di Meghan e Harry. Negli anni ha scattato diverse foto “intime” di loro e della loro famiglia.

Le riprese dell’evento mostrano la duchessa rivelare che Archie ha dimostrato un profondo interesse per il lavoro di Misan Harriman. Si è detto avere un’ispirazione è profonda. “Nostro figlio di quattro anni e mezzo dice sempre di non avere quattro anni ma di averne quattro e mezzo” dice Meghan sorridendo. Misan Harriman a quanto pare avrebbe mostrato al principino come fotografare durante un incontro con la famiglia.

Dopo l’ultima volta Harriman che è stato con tutti loro, Meghan avrebbe comprato ad Archie una macchina fotografica. Ecco che lui avrebbe esclamato: “Ma non è una Leica come quella di Misan!”, suscitando risate da tutti intorno. Meghan ha aggiunto: “Ho detto: “Non avrai una Leica, nemmeno a Natale!”. Leica è nota per la produzione di fotocamere di fascia alta utilizzate da molti fotografi. Alcune delle quali costano migliaia di sterline.

L’aneddoto dei “waffle” raccontato dal principe Harry

Non si sa esattamente cosa riceverà Archie per Natale. Tuttavia un anno ricevette un regalo molto insolito dalla defunta regina. Harry lo ha rivelato il regalo durante un’apparizione al talk show di James Cordon nel 2021. Parlando del regalo della regina, ha detto: “Mia nonna ci ha chiesto cosa volesse Archie per Natale. Meg ha detto una macchina per waffle. Quindi ci ha mandato una macchina per waffle per Archie. Così a colazione Meg prepara un bellissimo mix biologico, nella macchina per waffle.

Il piccolo lo adora. E ora a colazione mangio waffle, un po’ di yogurt e anche un po’ di marmellata. Non so se sia la cosa giusta da fare per tutti i giorni ma mi piace molto”. Anche molti spettatori ricordano che James a quel punto lo avrebbe interrotto dicendo: “Mi dispiace che tu stia sorvolando sul fatto che sia strano immaginare la Regina che ordina di inviare una macchina per waffle a Santa Barbara”.

Solo a quel punto poi Harry avrebbe replicato: “Non so nemmeno come commentarlo. Archie si sveglia la mattina e fa letteralmente “waffle?”. Insomma, pare che anche il principe Harry abbia preso le stesse abitudini alimentari di suo figlio. Al mattino ormai la parola d’ordine sarebbe waffle. In ogni caso, al di là delle colazioni in famiglia e dei regali di Natale dei piccoli, siamo sicuri che trascorreranno uno splendido Natale. E chissà che Meghan Marke decida infine di regalare al suo Archie una Leica!