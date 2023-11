Il principe William aveva provato a ricucire il rapporto con il fratello Harry con una proposta di pace, ma la risposta di quest’ultimo è stata chiara: “Non venire”.

La Megxit è stato un evento epocale della storia della Famiglia Reale Britannica, per via dell’allontanamento del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle dalla vita legata ai riti di palazzo e a tutti i cerimoniali… tuttavia, sembra che segnali di pace siano arrivati, soprattutto in passato, da parte del principe William, che avrebbe chiesto un incontro ad Harry… come sarà mai andata a finire?

Il principe William aveva chiesto un incontro di pace ad Harry?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il rapporto gelido tra il principe Harry e l’erede al trono, il principe William, non è certo una novità degli ultimi anni. Già nel 2019, ben prima della Megxit, Harry disse: “Parte di questo ruolo, parte di questo lavoro, questa famiglia, essendo sotto la pressione alla quale siamo sottoposti, inevitabilmente succedono delle cose. Ma siamo fratelli. Saremo sempre fratelli. Siamo certamente su strade diverse al momento, ma io sarò sempre al suo fianco, come so che lui sarà sempre al mio fianco. Non ci vediamo più come una volta, perché siamo molto impegnati. Ma gli voglio un bene dell’anima e la verità è che la maggior parte delle cose probabilmente – beh, la maggior parte delle cose sono create dal nulla“.

Ad ogni modo, secondo quanto riportato nel bestseller Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, firmato dalla corrispondente reale del Times Valentine Low, in passato il principe William avrebbe provato a contattare Harry per un incontro di pace.

Harry, inizialmente aperto nei confronti della proposta del fratello, avrebbe deciso poi di rifiutare per paura che la notizia dell’incontro potesse finire in mano alla stampa.

William aveva deciso infatti di recarsi da Harry per parlare ma, dopo aver fatto le sue attente considerazioni, quest’ultimo avrebbe liquidato il fratello maggiore con un freddo “non venire” che potrebbe aver distrutto per sempre i rapporti tra i due.

Photo Credits: Kikapress