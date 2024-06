Qual è il vero motivo che ha portato il principe Harry e Meghan Markle a lasciare il Regno Unito? Spunta la verità a quattro anni dalla Megxit.

Dai tabloid del Regno Unito arriva una rivelazione sulla Megxit e su quello che potrebbe essere il vero motivo che ha portato il Principe Harry e Meghan Markle a lasciare il paese, con la loro celebre decisione dell’8 gennaio 2020, quando annunciarono a uno sbigottito popolo britannico che si sarebbero “dimessi” dal loro ruolo di membri della Royal Family per intraprendere una propria strada personale e indipendente. Fin qui è storia conosciuta e, anche se sembra passato un secolo da quella decisione, non ne sono ancora chiari tutti i motivi. C’è chi dice che c’entrerebbero le pressioni della famiglia reale che mai aveva approvato del tutto la figura dell’ex attrice americana. La verità, però, sembra essere diversa. Non ci resta che andare a scoprirla insieme.

Harry e Meghan: perché hanno lasciato il Regno Unito?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dalla Megxit sono passati quattro anni ma sembra che nella decisione di Harry e Meghan di lasciare il Regno Unito poco c’entri la royal family. O, almeno, c’entra fino a un certo punto.

Vero è che c’erano rapporti difficili tra i Sussex e la famiglia reale, ma la verità sembra ben diversa.

Sfogliando le pagine di Spare, il libro di memorie di Harry, si legge che la coppia lasciò la Gran Bretagna “per paura della nostra sanità mentale e della nostra sicurezza fisica“.

Inoltre, nel suo libro Endgame, Omid Scobie ha scritto che Meghan “non vuole più mettere piede in Inghilterra” poiché non vuole “immergersi di nuovo nella soap opera della corte“.

Insomma, più che la royal family in sé c’entrerebbe il clima che si era creato, anche da parte dei sudditi di Sua Maestà…

Photo Credits: Kikapress