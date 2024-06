Il principe Harry e quella reazione dopo la comparsa di Kate Middleton all’ultimo Trooping the Colour: cosa ha fatto il Duca di Sussex.

Se all’ultimo Trooping the Colour, il mondo intero ha potuto finalmente rivedere Kate Middleton comparire in pubblico per la prima volta dopo mesi, sappiamo che di certo lo ha fatto anche il principe Harry, non era presente all’evento. Il marito di Meghan Markle, infatti, avrebbe reagito in maniera del tutto inaspettata all’apparizione della cognata durante la cerimonia. La scena, per lui, è stata particolarmente dolorosa, considerando soprattutto l’elevato simbolismo dell’evento. Il duca di Sussex sarebbe apparso “sconvolto ed emozionato” alla vista della futura regina. Quello che però in tanti non sanno è il motivo di questa reazione. Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

La reazione del principe Harry quando ha visto Kate Middleton al Trooping the Colour

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante l’ultimo Trooping the Colour del 15 giugno scorso abbiamo finalmente rivisto Kate Middleton comparire in pubblico per la prima volta dopo l’annuncio della malattia: a reagire però è stato anche qualcuno che all’evento non c’era, ovvero il principe Harry.

Il figlio minore di Re Carlo III non avrebbe infatti fatto mistero di aver voluto essere invitato al Trooping the Colour 2024 dopo l’assenza già fatta registrare l’anno scorso, reagendo in una maniera tutta sua quando ha visto Kate presenziare all’evento. O almeno questo è quello che riportano i tabloid.

Sembra proprio che per Harry sia stato particolarmente doloroso vedere tutta la sua famiglia riunita per la cerimonia. Inoltre, il duca di Sussex sarebbe parso particolarmente “sconvolto ed emozionato” quando ha notato la presenza di Kate Middleton, con la quale un tempo aveva un ottimo rapporto.

La cosa lo avrebbe intristito non poco, tanto che si dice che gli sarebbe piaciuto molto poter essere presente per congratularsi e sostenere Kate di persona, specie in un giorno tanto importante.

Photo Credits: Kikapress