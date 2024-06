Hai mai sentito parlare dello straziante regalo ricevuto dal principe Harry subito dopo la morte della mamma, Lady Diana?

Sono passati 27 anni dalla morte di Lady Diana ma ancora si parla di un regalo straziante che i suoi figli – il principe Harry e il principe William – ricevettero subito dopo la scomparsa della mamma. Fu terribile soprattutto per il minore dei due, che alla “principessa del popolo” era legato in maniera del tutto viscerale. Anche perché, alla morte di lei, il piccolo Harry aveva soltanto dodici anni. Già non fu facile per lui partecipare al funerale, camminando dietro al feretro mentre i fotografi si affannavano per fotografarlo. Ma quale fu il dono straziante che ricevette quel giorno? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme, a rivelarlo è stato direttamente Harry.

Lo straziante regalo ricevuto dal principe Harry dopo la morte di Lady Diana

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lady Diana morì il 31 agosto 1997, lasciando il dodicenne Harry e il quindicenne William. Il minore dei due ha più volte parlato del trauma, cercando di tenere sempre vivo il ricordo della madre.

Ma, nel suo libro Spare, il principe Harry ha anche rivelato di aver ricevuto uno straziante regalo subito dopo la morte di Lady Diana.

Sarah Ferguson, amica di Lady Diana ed ex moglie del principe Andrea, regalò ai due principi due scatolette blu, simili a dei porta gioielli.

Sarah raccontò ai ragazzi che, durante il suo soggiorno a Parigi, aveva tagliato due ciocche dei capelli di Diana e le aveva conservate per regalarle a loro.

Non poteva immaginarsi quello che sarebbe successo da lì a poco ma, quel che è certo, quel regalo fu estremamente straziante per i due ragazzi.

Le agghiaccianti parole di Re Carlo dopo la morte di Lady Diana: quella frase resterà sempre impressa nella mente di Harry

Ma quello del regalo non è l’unico racconto straziante contenuto in Spare. Harry ha rivelato di ricordare quasi ogni momento del giorno della morte della madre, a partire dalla convinzione che, in ospedale, avrebbe potuto salvarsi.

Fu Carlo, tuttavia, a dover dire delle parole agghiaccianti al figlio: “Ci hanno provato, caro ragazzo. Temo che non ce l’abbia fatta“.

“È possibile che non abbia risposto nulla – scrive Harry – quello che ricordo con sorprendente chiarezza è che non ho pianto. Neanche una lacrima“.

Photo Credits: Kikapress