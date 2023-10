Dal libro di Harry emergono gli attriti con William, addirittura per la barba tenuta durante il matrimonio con Meghan Markle

Il principe Harry ha rivelato in un estratto dal suo libro di memorie, “Spare”, un aneddoto interessante riguardo alla sua barba. Nel libro, Harry ha affermato che suo fratello, il principe William, era “geloso” di un tratto che aveva deciso di adottare, ovvero la barba.

LEGGI ANCHE: – Harry senza parole: l’agghiacciante risposta che la regina Elisabetta gli diede sul matrimonio con Meghan

William gli aveva consigliato di radersi, sostenendo che la barba non fosse appropriata, specialmente dato che Harry stava per sposarsi indossando l’uniforme militare. Harry ha raccontato di aver chiesto il permesso alla nonna, la regina Elisabetta II, per poter tenere la barba, spiegando che questa lo faceva sentire più a suo agio.

Stando al racconto del Duca del Sussex, quando Harry ha spiegato la situazione a suo fratello William quest’ultimo non ha cambiato idea, citando le regole militari. Harry gli avrebbe persino mostrato le foto di alcune antenati reali, come Edoardo VII e Giorgio V, che avevano tenuto la barba.

La discussione tra i due principi è diventata intensa e si è protratta per più di una settimana, con William che ha ordinato a Harry di radersi la barba e spiegando che era importante perché non era permesso nel contesto militare. Harry ha cercato di capire il motivo di tanto attaccamento alla regola da parte di William, ma quest’ultimo ha ribadito che si trattava solo di una questione di regole militari.

Il parere di Harry è che si trattasse più di una gelosia di William a cui, in quanto primogenito e diretto erede al trono, non sono concessi “sconti” di alcun tipo, a differenza di Harry, che nel corso degli anni ha subito sicuramente meno pressioni.

Foto: Kikapress