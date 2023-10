La storia tra il principe William e Kate Middleton non sarebbe stata sempre rose e fiori: l’aneddoto sul litigio che li portò a prendersi una pausa

Nel mese di aprile, William e Kate hanno festeggiato il loro 12° anniversario di matrimonio. Tuttavia, secondo gli esperti, la loro storia d’amore non è sempre stata una favola. Soprattutto agli inizi.

Secondo le indiscrezioni di quegli anni, nel 2007, quattro anni dopo l’inizio della loro relazione, la coppia si separò brevemente. Si dice che una delle ragioni di questa decisione fosse stato il rifiuto di William di trascorrere il Capodanno del 2006 con la famiglia Middleton.

Questo evento avrebbe spinto la coppia a rivalutare la loro relazione, portandoli a una pausa di riflessione. In quel periodo, un collega di Kate aveva riferito di averla vista rispondere a una chiamata nel parcheggio dell’ufficio in cui lavorava a Londra. La telefonata, ora chiaramente identificata come un litigio tra fidanzati, avrebbe avuto un impatto significativo sulla loro relazione.

La storia d’amore tra William e Kate ha avuto inizio quando si sono conosciuti all’Università di St Andrews in Scozia nel 2001. Dopo una fase iniziale di amicizia, la relazione si è evoluta nel 2002, e due anni dopo sono stati fotografati insieme pubblicamente per la prima volta durante una vacanza sulla neve in Svizzera.

Nonostante la breve separazione, la coppia ha poi annunciato il loro fidanzamento nel 2010 e si è sposata l’anno successivo. Parlando di loro, nella famosa intervista rilasciata ai tempi del fidanzamento ufficiale, William aveva sottolineato che erano giovani e che stavano cercando la loro strada. Kate ha aggiunto che, sebbene all’epoca non fosse felice della separazione, quella situazione l’ha resa una donna più forte.

Foto: Kikapress