Il principe William e Re Carlo III starebbero progettando una mossa a sorpresa per il principe Harry. Cosa stanno combinando?

I tabloid britannici stanno vociferando sempre di più sulla pezza che la royal family potrebbe mettere alla Megxit. A quanto pare, Re Carlo III e l’erede al trono, il principe William, starebbero per mettere a punto una vera e propria sorpresa nei confronti del principe Harry (che da parte sua appare sempre più isolato e negletto rispetto ai riflettori che brillano sul resto della famiglia). Ma cosa starebbero mai pensando il sovrano e il suo primogenito? E, soprattutto, si tratterà di una mossa in grado di avvicinare Harry o che finirà per farlo allontanare ancora di più? Sullo sfondo c’è anche una data: il 2027… andiamo a scoprire insieme cosa potrebbe succedere.

Leggi anche: Il cambiamento nel principe William quando appare con la principessa Kate: il significato nascosto dietro quel gesto

La mossa a sorpresa di Re Carlo e William nei confronti del principe Harry

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I rapporti tra Harry e William sono quelli che sono e così quelli tra il marito di Meghan Markle e Re Carlo III.

Tuttavia, pare che il sovrano, insieme al suo primogenito, starebbe progettando una mossa a sorpresa proprio nei confronti di Harry.

Il re e l’erede al trono, infatti, potrebbero decidere di partecipare a sorpresa agli Invictus Games di Birmingham, previsti per il 2027.

Gli Invictus Games sono stati creati proprio da Harry e, con l’annuncio del loro ritorno in Inghilterra, si potrebbe muovere qualcosa sul versante della royal family.

Secondo gli esperti, è assai possibile che questa mossa distensiva a lungo termine possa essere volta ad una vera e propria pacificazione… d’altronde mancano solo poco meno di tre anni!

Photo Credits: Kikapress