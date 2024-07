Arriva una nuova teoria dal Regno Unito che svela la “verità” sulla morte della regina Elisabetta II: non sarebbe scomparsa a causa della sua età…

La Regina Elisabetta II è scomparsa da ormai quasi due anni, dato che è deceduta l’8 settembre 2022, anche se dal Regno Unito sta venendo fuori una nuova verità sulla sua morte. È vero che Sua Maestà aveva 96 anni ma, secondo quanto anticipato da una nuova biografia dedicata a Kate Middleton, pare che la vecchiaia non sia assolutamente tra le cause della scomparsa della sovrana… Anzi, a quanto pare, la madre di Re Carlo III sarebbe scomparsa per via di un tumore, la stessa malattia che ha colpito il figlio e la principessa di Galles… Ma da dove arrivano tutte queste informazioni? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Svelata una nuova ‘verità’ sulla morte della Regina Elisabetta II?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Regina Elisabetta II ci ha lasciato l’8 settembre 2022, all’età di 96 anni, ma una nuova “verità” promette di svelare nuovi dettagli sulla sua morte.

L’autore reale Robert Jobson, nella sua nuova biografia su Kate Middleton comparsa sul Daily Mail, ha dato una nuova versione sulla scomparsa della longeva regina.

Anche se ufficialmente deceduta per via della sua età avanzata, secondo Jobson Elisabetta II è scomparsa a causa di un tumore che l’avrebbe “prosciugata”.

A quanto pare, nelle ultime settimane di vita, la regina era diventata quasi cieca e confortata solo dal legame con William e dalle sue frequenti visite e telefonate.

Insomma, una rivelazione sconvolgente sulla quale non sono arrivate dichiarazioni ufficiali… quale sarà la verità?

Photo Credits: Kikapress