William, svelata solo ora la decisione reale presa dalla Regina prima di morire: Harry come la prenderà?

Cosa accadrà alla monarchia britannica? Davvero la Regina Elisabetta II, prima di morire, ha preso una decisione sul principe William?

Il mese di marzo 2023 potrebbe essere cruciale per il Principe William e per sua moglie, Kate Middleton, grazie a una decisione presa a suo tempo da Elisabetta II. L’erede al trono d’Inghilterra potrebbe infatti trovarsi in un momento piuttosto favorevole anche grazie all’intervento della defunta regina…

LEGGI ANCHE :– Si sta avverando la profezia di Lady Diana su Re Carlo? Cosa aveva previsto Diana poco prima di morire. Dovrebbe accadere tra pochi mesi

Cosa accadrà a Marzo 2023? La monarchia potrebbe cambiare per sempre

Se tutto questo vi sembra folle, sappiate che è quanto è stato previsto da un’astrologa britannica, Jessica Adams, ai microfoni del tabloid Daily Express.

Secondo la donna, nel corso del 2023 cambierà qualcosa nella linea di successione al trono d’Inghilterra. Non sappiamo bene cosa ma dovrebbe avere grandi conseguenze per i membri chiave della famiglia reale, anche dal punto di vista finanziario e patrimoniale.

L’astrologa crede che il cambiamento possa avere ripercussioni sull’eredità che toccherà a Kate Middleton e ai figli, Charlotte, George e Louis. Ma potrebbe riguardare anche l’impero immobiliare di proprietà di Carlo III e del Principe William.

Tra l’8 e il 23 marzo, dunque, dovrebbe accadere qualcosa di nuovo e di inconsueto che porterà “all’inizio della fine della vecchia vita familiare come la conosceva Carlo“.

La misteriosa decisione di Elisabetta II sul principe William

E qui arriva la rivelazione più succosa, che riguarda la Regina Elisabetta II. Secondo l’astrologa, la defunta regina ha preso un’importante decisione prima di morire. Sarà come tutti pensano? Una modifica alla linea di successione che andrà a colpire gli eredi nella loro interezza?

Si parla della possibilità di dimissioni di Carlo e del passaggio del trono nelle mani di William, oppure ancora dell’abdicazione di Carlo III e la temporanea reggenza di William.

La monarchia, ad ogni modo, potrebbe uscirne profondamente trasformata. Cosa accadrà davvero? E il principe Harry, dopo il successo e il polverone di Spare, come la prenderà?

Photo Credits: Kikapress