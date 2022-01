Sanremo per caso, Chiara Becchimanzi e Eleazaro Rossi commentano il Festival

In occasione del Festival 2022, sui social arriva una coppia inedita: Chiara Becchimanzi ed Eleazaro Rossi con Sanremo per Caso

Dal 1° al 5 febbraio Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2022 dal palco dell’Ariston: per una esperienza del tutto nuova con l’evento più nazional-popolare della tv negli ultimi 72 anni, vi consigliamo “Sanremo per caso”.

Si tratta di un inedito format social in cui Chiara Becchimanzi e Eleazaro Rossi si sfidano l’un l’altra a guardare tutto il festival minuto per minuto e commentarlo in tempo reale in diretta instagram… E considerando che nessuno dei due ha mai visto un’edizione per intero, potrebbe succedere di tutto.

Sanremo per caso, su IG la stand up comedy di una coppia inedita

I due, dopo essersi incontrati al tavolo di “Battute?” su RAI DUE, aver condiviso per 3 anni il palco di Stand Up Comedy su Comedy Central, essere stati entrambi coinvolti in una esilarante terapia di gruppo per comici made in CCN e aver calcato i palchi politicamente scorretti (o ri-corretti!) di tutta Italia, hanno deciso di fare all-in e sfidarsi su Sanremo a colpi, neanche a dirlo, di freddure.

Aneddoti improbabili, commenti caustici e opinioni non richieste per una fabbrica comedy di live meme, arricchita dagli interventi di Giorgia Fumo, Pietro Casella e altr* comedians e collegh*, per 5 serate a casa di amici, nate completamente per caso, portate avanti con lo stile tipico della stand up comedy: graffiante, rumorosa e senza peli sulla lingua.

Se vi incuriosisse l’idea di seguire “Sanremo per caso” i due stand up comedians vi aspettano sui rispettivi canali Instagram:

martedì 1 febbraio, profili ig di Chiara Becchimanzi ed Eleazaro Rossi

mercoledì 2 febbraio, profili ig di Chiara Becchimanzi e Pietro Casella

giovedì 3 febbraio, profili ig di Chiara Becchimanzi ed Eleazaro Rossi

venerdì 4 febbraio, profili ig di Chiara Becchimanzi e Giorgia Fumo

sabato 5 febbraio, profili ig di Chiara Becchimanzi ed Eleazaro Rossi

Foto: Jo Fenz