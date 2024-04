Antonella Clerici ha “appeso al muro” una sua collega. Lo ha svelato durante la sua intervista a Belve. Di chi si tratterà mai?

Antonella Clerici è stata ospite della puntata di Belve andata in onda su Rai Due nella serata del 23 aprile, dove ha parlato di numerosi episodi della sua carriera ma anche di un terribile “muro gate“. In particolare, la celebre conduttrice televisiva si è lasciata andare al racconto di un aneddoto del tutto inaspettato: ha rivelato di aver litigato in maniera molto pesante, arrivando ad un passo dalla rissa, con una sua collega. Ma di chi si tratterà mai? Mentre molti telespettatori hanno cominciato a chiederselo, c’è anche chi ha provato a fare dei nomi… cerchiamo di capire di chi possa trattarsi.

Antonella Clerici ha “appeso al muro” una sua collega. Di chi si tratta?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ospite di Francesca Fagnani nella puntata di Belve del 23 aprile, Antonella Clerici ha rivelato di aver “appeso al muro” una sua collega.

A quanto pare, questa collega si era messa insieme a una persona molto potente per fare carriera e, al contempo, aveva cominciato a diffondere fake news su un presunto amante della Clerici.

“Disse delle cose terribili su di me – ha raccontato – terribili per una donna. E ricordo proprio di averla appesa al muro”.

“Hai, gli ha menato?”, ha chiesto interessata la conduttrice.

“L’ho quasi menata e le ho detto non ti permettere mai più di dire queste cose nei miei confronti. Innanzitutto perché sei a casa mia e poi le persone me lo vengono a dire. E poi non è corretto, dillo a me”, ha concluso la Clerici.

Tuttavia, non ha fatto il nome di questa collega. Ma il web si è scatenato.

C’è chi dice che “chiuso il Sugo gate (la Clerici ha detto che fu Ligabue a dire di non voler andare al suo Sanremo perché ‘sapeva di sugo’, ndr) ecco che si apre il belva-gate“. E chi si chiede: “risolto il sugo gate, ci ha lasciato con il mistero dell’appeso al muro gate. Adesso quanto ci tocca aspettare per avere delle risposte?”

Qualcuno la risposta ha provato a darla. Molto gettonata è Mara Venier ma qualcuno ha un’opzione alternativa, tanto da scrivere “5 euro su Lorena Bianchetti“. Ma su X circolano anche altri nomi come quelli di Paola Ferrari ed Elisa Isoardi… chi sarà mai?

Photo Credits: Kikapress