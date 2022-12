Stefano de Martino lo ammette sulle nozze con Belen Rodriguez: la confessione inaspettata a Bar Stella

Stefano De Martino commenta il suo matrimonio e quando - giovanissimo - si sposò con Belen Rodriguez

In casa Rai 2 è ricominciato Bar Stella, il programma di Stefano De Martino. La prima puntata della nuova edizione è andata in onda mercoledì 30 novembre e come sempre sono comparsi alcuni ospiti speciali, tra cui Alessandra Ghisleri.

Proprio con lei, il conduttore ha commentato la notizia del sussidio che il Governo vorrebbe destinare alle coppie che vogliono sposarsi, parlando del suo matrimonio con Belen Rodriguez, celebrato nel 2013:

“Mi sono sposato da giovane, forse lo ero anche troppo” ha spiegato De Martino, riferendosi al suo chiacchieratissimo matrimonio con la showgirl argentina.

Classe 1989, Stefano all’epoca del matrimonio aveva circa 24 anni. Da quell’unione è nato Santiago (2014) e nonostante un lungo periodo di separazione che sembrava aver sancito del tutto la fine della loro storia, Belen e Stefano oggi sono tornati insieme.

Intanto su Instagram Belen, orgogliosa di suo marito, ha lanciato un messaggio a Stefano, scrivendo: “Hai illuminato ancora una volta il bar di tuo nonno, e con questo non aggiungo altro. Orgogliosa della tua essenza”.

