Un accordo segreto tra Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe facilitare la loro causa di separazione evitando conflitti in tribunale, per il bene dei loro figli.

Francesco Totti e Ilary Blasi, attualmente coinvolti in una complessa causa di divorzio, avrebbero deciso di evitare un conflitto in tribunale per il bene dei loro figli. I due hanno annunciato la loro separazione nel luglio 2022, dopo circa 17 anni di matrimonio.

L’accordo segreto

Secondo recenti indiscrezioni, di comune intento avrebbero raggiunto un accordo segreto per non chiamare a testimoniare i loro presunti amanti durante le udienze. Da una parte c’è Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti, dall’altra Cristiano Iovino, il personal trainer che sarebbe stato legato a Ilary Blasi. C’è da dire che sia Totti che Blasi non hanno confermato alcun legame ufficiale durante il periodo della separazione.

L’obiettivo di questa scelta sarebbe proteggere la privacy della famiglia e limitare l’esposizione mediatica del caso. I due hanno tre figli, due ancora minorenni: Christian, nato nel 2005, Chanel, nata nel 2007, e Isabel, nata nel 2016. Questo segnale di tregua potrebbe facilitare la loro causa di separazione, che tornerà in tribunale entro la fine di settembre.

Foto: Kikapress