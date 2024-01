Sembra che Caterina Balivo si sia lasciata sfuggire un commento sulla questione Ilary Blasi, Francesco Totti e Cristiano Iovino…

La giornata di ieri è stata decisiva per quanto riguarda la faccenda Iovino/Blasi. Cristiano Iovino, infatti, ha svelato che tra i due non c’è stato soltanto un caffè, come invece ha sempre sostenuto la conduttrice nel documentario Unica.

Le dichiarazioni di Caterina Balivo a La Volta Buona su Ilary Blasi

Tutt’altro. Di questo argomento se ne è parlato anche a La Volta Buona, con una Caterina Balivo che ha lasciato trapelare il suo pensiero in maniera non proprio velata. In studio, nel programma del primo pomeriggio che va in onda su Rai 1, a commentare il nuovo gossip c’è la giornalista Incoronata Boccia.

La quale, pur rimanendo stupita per lo scoop del Messaggero, stronca l’intervista rilasciata da Iovino. Si mostra dubbiosa, come si suol dire. “Posso dirlo? Io da un uomo così non accetterei neanche un caffè… Quanta poca galanteria” dichiara.

Ecco che arriva la replica stizzita di Caterina Balivo. “Scusami, poca galanteria da parte di lui o da parte di tutti? No, perché mi sembra che tutti abbiano raccontato di tutto”. Una presa di posizione, quella della Boccia, da cui la Balivo quasi prende le distanze.

Caterina Balivo non le manda a dire: “Pessima”

Certamente marca il fatto che gli stessi protagonisti della vicenda fin dagli esordi hanno sbandierato ai quattro venti la fine del loro matrimonio. Il tutto condito da tutta una serie di presunte relazioni extraconiugali.

Non a caso Ilary, immediatamente dopo il documentario su Netflix e l’intervista a Verissimo, ha annunciato pure l’uscita del libro autobiografico con la sua verità. In ogni caso, la conduttrice Balivo non le manda a dire.

E, con chiaro riferimento alla strategia comunicativa adottata dalla Blasi, aggiunge: “Documentario, intervista e poi arriva il romanzo. La fine è stata veramente pessima”. Insomma, staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi!