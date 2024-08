Achille Costacurta: i genitori Billy e Martina Colombari svelano quella che è la loro più grande preoccupazione sul ragazzo.

Il caso di Achille Costacurta sta tenendo banco ormai da circa un mese, dopo i fatti che hanno portato alla cancellazione dell’account Instagram del ragazzo, figlio di due celebri genitori come lo storico difensore del Milan Billy Costacurta e l’attrice Martina Colombari. Il ragazzo ha sempre mostrato di essere piuttosto vivace e decisamente fuori dalle righe, rappresentando una vera e propria preoccupazione sia per la mamma che per il papà… Da parte loro, però, né l’ex calciatore né l’attrice hanno mai nascosto la cosa, parlando apertamente della situazione e dei problemi che riguardano la propria famiglia. Ma qual è la più grande preoccupazione riguardo al figlio? A parlarne in televisione è stato direttamente Billy. Cosa avrà mai rivelato?

Achille Costacurta: la rivelazione dei genitori sulle loro preoccupazioni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il papà di Achille Costacurta, l’ex calciatore del Milan Billy, ha svelato le più grandi preoccupazioni sue e di Martina Colombari, da genitori del ragazzo.

A Stories, programma di Sky, ha parlato apertamente del 19-enne e di tutte le situazioni che in queste settimane lo hanno posto al centro del gossip.

“Mio figlio fa molta fatica a trovare una strada, una passione“, ha detto.

E poi ha aggiunto: “Questa cosa mi provoca grande preoccupazione. Una difficoltà che però non è solo di mio figlio. Ad esempio Tedua nella sua canzone Malamente, dice: ‘Io lo so che non ho dato rose, solo guai. Tu però mi fai il doppio della dose che mi dai. Guardami senza vento e senz’alberi, mandami luce in fondo negli inferi‘. Questa è la canzone che mio figlio mi fa ascoltare a volume altissimo“.

E ha concluso: “Mi sembra che questi adolescenti oggi siano così, soffrono, fanno fatica a trovare una strada e ci chiedono di aiutarli. Ma noi non sappiamo come fare. Questa canzone è una richiesta di aiuto da parte di molti giovani e noi ce ne stiamo disinteressando“.

Insomma, se si pensa che tempo fa Martina Colombari aveva parlato anche delle difficoltà di rispettare le regole e di gestire diverse dinamiche sul figlio, capiamo che la sua adolescenza non deve essere stata certo rose e fiori… nemmeno per i genitori!

Photo Credits: Kikapress