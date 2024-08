Achille Costacurta affronta un periodo difficile: i genitori lo mandano in Brasile per qualche mese dopo problemi legali e personali?

Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta e dell’attrice Martina Colombari, ha recentemente attraversato una serie di difficoltà personali che hanno attirato l’attenzione mediatica.

Negli ultimi anni, Achille ha mostrato segni di disagio e instabilità, culminati in diversi episodi problematici. Uno dei più gravi è avvenuto nell’aprile 2023, quando è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo una notte caotica a Milano.

Per cercare di affrontare queste problematiche e aiutarlo a ritrovare un equilibrio, i genitori di Achille avrebbero deciso di mandarlo in Brasile per qualche mese. La scelta sarebbe stata fatta nella speranza che il cambiamento di ambiente possa offrirgli nuove prospettive e aiutarlo a trovare una direzione nella vita, dato che Achille starebbe faticando a individuare una passione o un percorso.

Il giovane sta condividendo la sua esperienza sui social, in particolare su TikTok, dove sta pubblicando video dal Brasile e dalla Colombia.

Foto: Kikapress