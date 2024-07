Su Instagram sono tanti gli insulti comparsi sul profilo di Martina Colombari dopo la vicenda del figlio, Achille Costacurta. Cosa rischiano gli hater che insultano?

La bufera su Martina Colombari non si ferma nemmeno su Instagram: la moglie di Billy Costacurta sta infatti affrontando un momento difficile a causa di ciò che sta succedendo al figlio 19-enne, Achille. La vicenda – dai tratti drammatici – sta però in certi casi degenerando, dato che sui social sono in molti ad aver preso posizione a riguardo, pur rischiando a loro volta grosso qualora l’attrice decida di procedere legalmente. Ma cosa sta accadendo davvero? E quale nuova bufera si sta scatenando sui social? Non ci resta che mettere tutto in ordine e andare a scoprire insieme tutti i dettagli su questa vicenda e sulle sue possibili conseguenze per chi ha colto l’occasione per accusare Colombari e famiglia.

Martina Colombari: cosa sta succedendo su Instagram dopo la bufera sul figlio Achille

Achille, figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari (celebre per aver partecipato a Pechino Express insieme alla madre), dopo diversi problemi già comparsi nei mesi scorsi, è finito nella bufera perché ha postato su Instagram diverse immagini nelle quali mostra pacchi di soldi e delle bustine contenenti della polvere rosa, taggando la mamma e insinuando che lei stessa faccia uso di droghe. Inoltre, ha postato una serie di insulti sulle foto Instagram di Martina Colombari, scrivendo alla madre cose come “Ma copriti, hai 50 anni ca**o. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma”.

La vicenda ha portato all’eliminazione dell’account del ragazzo, oltre alle indagini della polizia postale.

Intanto, Martina Colombari ha compiuto 49 anni il 10 luglio scorso e, quando ha postato una foto su Instagram per ringraziare i fan degli auguri, gli hater si sono scatenati.

I commenti sono incredibili. Tra un “Tuo figlio è da TSO fingere di essere felice dopo le storie che ha pubblicato il figlio” e un “TSO PER TUO FIGLIO.. immediato!!”, i messaggi sono tantissimi.

Ancora, si legge: “Scusa se mi permetto ma nn ti sei accorta che tuo figlio ha grossi problemi psichiatrici / psicologici e che ha bisogno di cure e anche di attenzione da parte tua maggiore .Ognuno ha le sue croci …bisogna portarle con dignità“. O ancora: “Complimenti per aver nutrito l’arroganza del figlio a tal punto da renderlo un perfetto idiota, insopportabile a tutti. Davvero un capolavoro di genitorialità signora Colombari!”. E quindi: “FIGLI TRASCURATI LASCIATO A SE STESSI POSSONO DIVENTARE DROGATI, ALCOLIZZATI, SOCIOPATOCO“.

Tutti messaggi terribili che, però, forse non si rendono conto di essere andati decisamente oltre, anche su una vicenda di questo tipo.

Qualora infatti Martina Colombari o lo stesso Achille Costacurta decidessero di intervenire legalmente, gran parte dei commenti di questo tenore comparsi su Instagram possono rientrare nella fattispecie della diffamazione. Anche perché la vicenda reale è tutt’altro che accertata.

Ad ogni modo, per quei commenti che rientrassero nell’ambito della diffamazione, è possibile sia che i diretti interessati possano richiedere un risarcimento diretto (da mille a duemila euro per ciascun messaggio), sia che possano proseguire legalmente, rimettendo la decisione sulla multa nelle mani delle autorità.

