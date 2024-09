Affari Tuoi: la puntata è troppo lunga nonostante lo sciopero dei lavoratori Rai. Sul web monta la protesta dei telespettatori.

Succede di tutto nella puntata di Affari Tuoi del 23 settembre, compreso un insieme di proteste da parte dei telespettatori del programma di Rai Uno, risentiti dal fatto che l’appuntamento sia durato un po’ troppo rispetto al normale e, pur avendo fatto giocare un solo concorrente come al solito, la puntata è stata decisamente troppo lunga. Ma a cosa è stata dovuta l’inedita durata del game show del primo canale? E perché mai i fan stanno protestando così tanto a riguardo, con qualcuno che se la sta prendendo anche con il conduttore, Stefano De Martino? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa è successo davvero e perché mai la questione sta facendo così tanto rumore sui social.

Affari Tuoi: la puntata è troppo lunga, le proteste dei fan

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La puntata di Affari Tuoi del 23 settembre è cominciata in anticipo a causa della giornata di sciopero dei lavoratori Rai.

L’appuntamento, quindi, è stato anticipato alle 20.15, a causa di un TG1 andato in onda in forma ridotta.

Tuttavia, la puntata di Affari Tuoi è stata decisamente troppo lunga, poiché si è prolungata fino al solito orario. Il motivo? Il montaggio ha fatto sì che anche se in gioco ci fosse un solo concorrente come di consueto, l’intero episodio sia stato allungato con meno tagli rispetto al solito.

La cosa non è piaciuta affatto ai telespettatori, che sui social hanno protestato: “A chi ha deciso di fare una puntata più lunga di Affari Tuoi pur di finire al solito orario e contrastare gli effetti dello sciopero dei lavoratori Rai dico una sola cosa: Vergogna“. Oppure: “finalmente questa puntata è finita sperando in un domani migliore possibilmente con concorrenti che non ci facciano assopire grazie“.

O ancora, c’è chi la mette dal punto di vista della concorrenza con Chissà chi è, il game show condotto da Amadeus sul Nove: “Rai 1 non lascia campo libero ad Amadeus. Puntata lunghissima nonostante lo sciopero“.

Qualcun altro, invece, ridimensiona le critiche piovute su Stefano De Martino: “Ma qui non c’entra De Martino, c’entra chi ha preso la decisione. Oltretutto non è nemmeno stato dichiarato che la puntata sarebbe stata ‘lunga’, e questa la trovo una mancanza di rispetto ulteriore“.

