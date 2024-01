Affari tuoi: per la terza sera di fila ci sono 100mila euro nel pacco del concorrente: una coincidenza che sta facendo impazzire i fan.

Succede qualcosa di molto strano ad Affari Tuoi, dato che per la terza sera di fila i telespettatori del programma di Rai Uno si sono accorti di una stranissima coincidenza nel momento in cui anno osservato l’andamento dell’intera fase di gioco, con un pacco in particolare che è arrivato fino alla fine. Ma cosa avranno mai notato i fan del game show condotto da Amadeus? E perché in molti stanno facendo notare che c’è qualcosa che non torna (e che forse sfida le leggi della statistica)?

Affari tuoi: per la terza sera di fila c’è la stessa cifra nel pacco

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella serata del 18 gennaio, ad Affari Tuoi, abbiamo visto giocare Francesca da Gorizia, accompagnata dal marito Maurizio. La coppia, rimasta con tre scatole blu ed una rossa, ha accettato un’offerta di 16mila euro dal dottore. Nel loro pacco, però, avevano ben 100mila euro!

La cosa strana che hanno notato i telespettatori è che anche nel pacco dei concorrenti dei due giorni precedenti c’era la stessa cifra. Marisa da Sassari, il 16 gennaio, aveva 100mila euro (che hanno vinto). Idem Luca da Forlì, che il 17 gennaio ha accettato 75mila euro dal dottore ma che nel pacco ne aveva ancora 100mila.

“Raga, ma la terza sera di fila com’è possibile questa cosa?”, si chiede una persona su X. E un’altra: “e siamo alla terza sera di fila con i centomila nel pacco del concorrente“. O ancora: “Per 3 sere consecutive i 100.000 € sono nel pacco del concorrente. Surreale“.

Insomma, le leggi della statistica sono state ampiamente smentite. Cosa capiterà stasera?

Photo Credits: Shutterstock