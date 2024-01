Amadeus resta di sasso ad Affari Tuoi e fa una ramanzina ai concorrenti per la decisione presa alla fine della puntata del 2 gennaio.

Va in scena un momento particolare nella puntata di Affari tuoi del 2 gennaio scorso, in particolare per via del modo in cui Amadeus ha reagito alle decisioni dei concorrenti del game show di Rai Uno. Ma cosa avranno mai fatto questi concorrenti? E come avrà mai risposto il conduttore televisivo al punto da far scatenare il popolo dei telespettatori con i commenti? Andiamo a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE: — Affari tuoi, la promessa non mantenuta da Amadeus: la delusione degli utenti per quella curiosità sul concorrente non svelata

Affari Tuoi: Amadeus stupito dalla decisione dei concorrenti. Fa addirittura una ramanzina

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In occasione della puntata di Affari Tuoi del 2 gennaio, abbiamo assistito a una scena inusuale, portata avanti anche dallo stesso Amadeus.

La coppia dei concorrenti, Giuseppe e Ilenia dalla Sicilia, è arrivata fino alla fine con quattro pacchi rossi. Uno da 30mila euro, uno da 100mila, uno da 200mila e uno da 300mila.

Il Dottore ha quindi offerto 77mila euro alla coppia, che ha accettato. Alla fine, però, nel pacco numero 14 c’erano 200mila euro, arrivati al tiro finale insieme al pacco da 300mila.

A far discutere è stata però la ramanzina che Amadeus ha fatto ai due concorrenti di Affari Tuoi, dato che il conduttore è rimasto praticamente di sasso: “Avevate il 75% di possibilità di avere un pacco superiore a 30mila euro e ai 77mila accettati. Perché non siete andati avanti? La situazione è da fotografare perché non so quante altre volte si verificherà, anche perché alla fine il dottore poteva offrire molto di più“.

“Noi siamo felici“, hanno detto amaramente i due concorrenti.

Anche i telespettatori si sono scatenati. Tra un “ramanzina di Amadeus meritata” e un “Amadeus è rimasto di sasso, come noi“, c’è chi dice: “Insinna la avrebbe insultata. Amadeus, si è trattenuto, ma alla fine stava per mandarla a quel paese“.

Photo Credits: Kikapress