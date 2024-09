Amadeus debutta sul Nove, ma gli ascolti deludono. Selvaggia Lucarelli commenta ironicamente il flop

Amadeus ha finalmente debuttato sul Canale Nove con il programma “Chissà chi è” e lo show musicale “Suzuki Music Party”, dopo il suo chiacchieratissimo addio alla Rai.

Gli ascolti del debutto sul Nove di Amadeus

Gli ascolti non avrebbero soddisfatto le aspettative: la prima puntata ha ottenuto il 5,2% di share, mentre la seconda ha subito un calo, registrando soltanto il 3,6%. Selvaggia Lucarelli, che mesi fa aveva previsto i rischi del passaggio di Amadeus dalla Rai a Discovery, ha commentato il flop su X (Twitter).

La “profezia” di Selvaggia Lucarelli: aveva ragione?

Lucarelli in passato aveva messo in guardia sui rischi del passaggio da Rai a Discovery, e ha commentato con ironia: “Ama tu mi dovevi dare retta“, riprendendo un suo precedente messaggio, in cui scriveva: “Retroscena a parte, bisognerà capire se ad Amadeus converrà mollare la Rai. Fazio e Crozza sono due personaggi molto forti con un seguito fedele, Amadeus ha avuto sempre programmi molto forti. La migrazione ha i suoi rischi, vedremo“.

Va sicuramente detto che sarebbe affrettato per chiunque giudicare il successo della sua nuova avventura tv con i risultati delle sole prime due puntate. È presto per trarre conclusioni definitive sulla nuova esperienza di Amadeus, e i risultati delle prime puntate non possono essere rappresentativi di un percorso complessivo.

