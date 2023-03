La prima puntata del serale di Amici è stata registrata e si conosce il nome del primo eliminato

La prima puntata del serale di Amici è stata registrata e andrà in onda il 18 marzo su Canale 5. Nel frattempo in rete cominciano a spuntare le prime anticipazioni di ciò che è accaduto in studio.

Sappiamo che le tre squadre di talenti si sono sfidate secondo il meccanismo di gioco: Raimondo Todaro e Arisa, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Secondo Superguida Tv, la prima eliminata della serata è stata Megan. Federica e NDG sono invece finiti al ballottaggio per la seconda eliminazione, che come l’anno scorso viene comunicata ai ragazzi una volta tornati in casetta: per scoprire chi è stato eliminato non resta dunque che attendere la messa in onda di sabato sera.

Si sa anche che Pio e Amedeo hanno intrattenuto il pubblico con il loro pezzo comico. Dopo Sanremo 2023, molti si aspettavano anche di vedere come ospiti LDA ed Elodie, ma dalle anticipazioni non è ancora chiaro se saranno prima o poi presenti.

Amici spoiler, polemiche per un allievo che non ha potuto esibirsi nella prima puntata: chi è e il motivo della sua assenza

Secondo alcuni spoiler, emerge anche che durante la registrazione, il ballerino Alessio è stato l’unico a non esibirsi nemmeno una volta.

“Tieni un ballerino in squadra come Alessio e non lo schieri rischiando di perdere uno della squadra?!”, “Ma che c’entra lui? È la squadra Zerbi-Celentano che non l’ha schierato e nemmeno nominato… Ma perché ogni cosa accada dovete dare la colpa a sto tizio?? Basta” hanno twittato alcuni utenti che hanno cominciato il dibattito proprio su Alessio e sul fatto che non sarebbe mai stato schierato dai suoi professori per esibirsi durante la prima puntata del serale.

Serale Amici, il regolamento

Nel daytime che va in onda tutti i giorni, Maria De Filippi ha spiegato il regolamento dell’ultima fase del programma, che prevede almeno due eliminazioni.

Prima di tutto, i professori di canto e ballo sono stati abbinati a coppie, formando tre squadre:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano,

Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo,

Arisa e Raimondo Todaro

Durante il serale, una giuria esterna composta da tre persone (Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré) giudicherà la gara tra le squadre. La squadra vincente avrà la possibilità di indicare i componenti che si esibiranno e tra cui la giuria sceglierà chi eliminare.

La squadra che vince avrà ancora in mano la possibilità di scegliere la sfida successiva. Il meccanismo prevede sfide al meglio di tre e almeno due eliminazioni. Come spiegato da Maria, potrebbe esserci un eliminato definitivo nella prima gara e uno provvisorio nella seconda e nella terza.

Amici 22, morte Costanzo: il gesto di un cantante per Maria De Filippi. La conduttrice reagisce così: ‘Ho fatto finta di non vedere’

Intanto, nella puntata pomeridiana di domenica 12 marzo, sono state consegnate definitivamente le maglie del serale ai concorrenti. La registrazione era particolarmente significativa perché segnava il ritorno della conduttrice al lavoro dopo la morte del marito, Maurizio Costanzo.

Durante lo show, uno dei concorrenti, Cricca, ha eseguito la sua canzone inedita intitolata “Maledetta felicità”. La parte finale della canzone si riferisce proprio alla difficile situazione che la presentatrice sta attraversando in questo momento della sua vita

Dopo aver cantato, il cantante si è girato verso Maria per omaggiarla e non è riuscito a nascondere la sua commozione. La conduttrice ha visto il gesto del cantante e lo ha ringraziato per la sua attenzione: “Ho visto, ma ho fatto finta di non vedere. Quando faccio finta di non vedere vedo comunque. Ho visto che mi hai dato le spalle di corsa e mi sono detta ‘va bene così’”.

Molti utenti sui social si erano chiesti a cosa si riferisse Maria con quelle parole nei confronti di Cricca, ma alla fine si è capito che la canzone rifletteva la forte storia d’amore tra Maria e Maurizio.

Foto: Kikapress