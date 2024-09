Luk3 fa scattare la polemica ad Amici 24: l’allievo di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli non piace per quei tiktok su Angelina Mango.

Amici 24 è appena cominciato e la polemica sugli allievi sembra essere già nel vivo: dopo quelle che hanno travolto Diego Lazzari, infatti, è Luk3 (al secolo Luca Pasquariello) che sta facendo particolarmente discutere i telespettatori della scuola più seguita della televisione italiana, a causa di una vecchia polemica con Angelina Mango. Ma per quale motivo in tanti stanno prendendo contro il giovanissimo cantante entrato nella squadra di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli? E cosa c’entrerà mai Angelina, tra le concorrenti più amate e di successo dell’intera storia del talent show firmato Maria De Filippi? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Amici 24: polemiche per l’ingresso di Luk3 (e quello che aveva detto su Angelina Mango)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ad Amici 24 è entrato Luk3, 17enne di Sant’Agata de’ Goti, provincia di Benevento. Giunto nel talent per volere di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, è già abbastanza noto su TikTok.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che un suo vecchio video sta facendo alzare qualche polemica. Ai tempi di Sanremo 2024, infatti, a chi gli chiedeva se trovasse giusta la vittoria di Angelina Mango, lui aveva risposto proponendo il brano di Geolier, che arrivò secondo.

Il video ha fatto particolarmente discutere e, ora che Luk3 entrato ad Amici 24, le polemiche lo hanno travolto.

Tanti stanno ripostando quel tiktok, tra un “Lorella Cuccarini vergognati” e un “Appena scoperto che il tiktoker 2.0 luk3 timido introverso ha fatto dei tiktok contro Angelina per la vittoria di Sanremo, ufficialmente cancelled“, c’è chi scrive direttamente “cancellato“.

Basta così poco per uscire dalle grazie dei fan di Amici? A quanto pare sì…

La reazione di Angelina Mango quando ha visto Luk3 al suo instore: come ha reagito la cantante dopo quei Tik Tok ‘cattivelli’ ricevuti

Quello che in molti non sanno è che Luk3 e Angelina sono stati fotografati insieme… Sul web ha cominciato a circolare una foto della cantante, durante un tour instore, insieme al 17-enne campano…

Si trattava sicuramente di una data firmacopie o qualcosa del genere in un centro commerciale, ma Angelina in quelle foto sembra felice e sorridente accanto a Luca…

Photo CreditS: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications