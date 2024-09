Tra gli allievi di Rudy Zerbi ad Amici 24 c’è Diego Lazzari. Sul web monta la protesta tra i fan del programma.

Le anticipazioni sugli allievi della scuola di Amici 24 hanno visto nell’elenco anche un famosissimo tiktoker, seguitissimo sui social ed ex fidanzato della collega Elisa Maino (attualmente legata sentimentalmente a Bresh): stiamo parlando di Diego Lazzari, che sarà nella scuola come allievo di Rudy Zerbi. Fin qui sembra ordinaria amministrazione, se non fosse che i fan di Amici più duri e puri hanno cominciato a rumoreggiare su questa presenza, che a molti non sta affatto bene. Per quale motivo i social si sono riempiti di proteste? Non ci resta che andare a scoprire insieme perché la scuola più seguita della televisione italiana sta causando così tante polemiche.

Amici 24: proteste dei fan per la presenza di Diego Lazzari

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra i nuovi allievi di Amici 24 c’è Diego Lazzari, noto influencer seguitissimo su TikTok.

Il ragazzo entrerà nella scuola come allievo di Rudy Zerbi, in attesa della prima puntata, che andrà in onda domenica 29 settembre.

La presenza del cantautore influencer, ex fidanzato di Elisa Maino, tuttavia, non sembra andare giù a tutti i fan del talent show firmato da Maria De Filippi.

Su X, infatti, all’annuncio del suo nome è scoppiata la protesta. Basta leggere i commenti.

Tra un: “Diego Lazzari come concorrente sinceramente non me lo meritavo. Questo programma sta sprofondando in tutti i sensi“. E un “miliardi di ragazzi talentuosi e questi vanno a prende Diego Lazzari, bha“. C’è chi scrive: “Diego Lazzari ti sei appena scritto da solo il nome nella mia lista nera di Amici 24. Non sopporto che uno con un milione e passa vada ad Amici PER FARSI CONOSCERE. Siamo fuori di testa?”

C’è anche chi fa un confronto con gli anni scorsi: “ovviamente questo Diego Lazzari verrà idolatrato da tutti, tantissimi commenti positivi. Mentre Gaia, Angelina, Lda, Irama e Holden e Mida si sono presi i peggiori insulti ad Amici. Ogni anno sempre peggio questo programma“.

