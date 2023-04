Cosa è successo durante la registrazione della quinta puntata di Amici 22? Maria avrebbe bloccato la registrazione, una situazione mai accaduta prima

La quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi ha visto Ramon e Federica in ballottaggio finale. Questo è ciò che emerge dalle anticipazioni di SuperGuidaTv e, come di consueto, il nome dell’eliminato si scoprirà soltanto sabato sera, una volta che i ragazzi saranno rientrati a casa. Ma cosa è successo durante le sfide?

La prima sfida è stata tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ed è stata vinta da questi ultimi, che hanno scelto di mandare al ballottaggio Angelina e Cricca, con quest’ultimo eliminato provvisorio.

Secondo le indiscrezioni, Cricca avrebbe avuto “un momento di sconforto importante” dopo essere stato scelto per il ballottaggio. Maria De Filippi ha cercato di rincuorarlo e i suoi compagni gli hanno dato supporto durante la pubblicità. Inoltre, pare che la conduttrice abbia addirittura fermato la registrazione per confortarlo.

La seconda manche ha visto finire al ballottaggio Aaron e Ramon, con il ballerino eliminato provvisoriamente. Nella terza sfida, infine, la squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo ha vinto e ha mandato Wax e Federica al ballottaggio, con quest’ultima eliminata provvisoriamente.

È successo nello studio di Amici quando sono entrati gli attori di Mare Fuori: cosa è successo durante la registrazione

Dalla registrazione della puntata, inoltre, è trapelato un altro dettaglio non da poco: sono stati infatti accolti come ospiti Clara, nota come Crazy J nella serie “Mare Fuori”.

L’artista ha cantato e ricevuto un disco di platino per la canzone “Origami all’alba”, ormai di grande successo. Inoltre, in studio è apparso anche Francesco Cicchella, che ha cantato “Me ne frego” di Achille Lauro.

Da ciò che emerge dalle anticipazioni, Il pubblico ha accolto entrambi gli ospiti con entusiasmo incontenibile e grandi applausi.

Foto: Red Communications