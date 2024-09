Comparsa a sorpresa dietro le telecamere di È sempre mezzogiorno: Antonella Clerici stupita da quella presenza. Scopri di chi si tratta.

La quinta stagione di È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai Uno, è partita alla grande e già sta riempiendo le mattinate di tanti telespettatori affezionati, tra consuetudini consolidate, novità apportate nella nuova edizione e anche qualche sorpresa. Nel corso della puntata di ieri, in particolare, ce n’è stata una per la conduttrice, rimasta spiazzata per un attimo quando ha notato una presenza dietro le telecamere. Anche perché la figura comparsa del tutto inaspettatamente in studio, come la Clerici ci ha tenuto a rimarcare, è stata particolarmente importante nella sua storia personale e in quella del programma. Di chi si sarà mai trattato? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Antonella Clerici, sorpresa a È sempre mezzogiorno: chi c’era dietro le telecamere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alle 13 e 22 della puntata di È sempre mezzogiorno del 18 settembre, Antonella Clerici si stava accingendo a cominciare il gioco dei cinque indizi, quando si è fermata sorpresa.

La conduttrice si è lasciata sfuggire una risatina e poi si è fermata.

“Ho visto una persona a me molto cara“, ha detto, mandando un bacio verso le telecamere.

E poi ha aggiunto un: “Grazie!”

E poi: “La persona a me molto cara è Stefano Coletta, è stato il mio direttore e questa trasmissione e il mio ritorno qui li devo a lui. Anche se adesso ha un ruolo ancora più importante, mi ha fatto piacerissimo ricevere questa sorpresa“.

Le telecamere, dunque, hanno inquadrato per un attimo l’ex direttore di Rai Uno, ora con altri ruoli dirigenziali in Rai e consigliere di amministrazione di Auditel.

E Antonella: “non riesco mai a nascondere le mie emozioni, voi lo sapete“.

