Comincia malissimo l’avventura di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle, tra i gesti della ex moglie di Bonolis e le vesciche ai piedi!

Tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle c’è Sonia Bruganelli che, ancor prima dell’inizio del programma, non ha mancato di far scatenare le polemiche a causa di una serie di atteggiamenti e problematiche che rischiano di minarne già seriamente il percorso. Soprattutto perché i commenti del pubblico non è che siano stati particolarmente positivi. L’ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, si è resa protagonista di alcuni video che però non depongono particolarmente a suo favore. Ma cosa avrà mai combinato questa volta? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme. Anche perché per arrivare alla prima puntata di Ballando con le stelle servono ancora un paio di settimane… Possibile che si sia già cominciato con critiche e polemiche?

Sonia Bruganelli a ‘Ballando con le stelle’: il programma ancora non inizia e già scoppiano le polemiche

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra i concorrenti ufficiali della prossima edizione di ‘Ballando con le stelle‘ c’è Sonia Bruganelli. Non crediamo abbia bisogno di presentazioni: ex moglie di Paolo Bonolis, imprenditrice, talent scout e opinionista televisiva. Ma non ballerina.

Tanto è vero che nei video comparsi sui canali ufficiali di Ballando, non è parsa particolarmente a suo agio. Nella clip di incontro con il maestro Carlo Aloia, infatti, ha fatto discutere il fatto che non si sia alzata per salutarlo al suo ingresso. Ma anche per quello che gli ha detto quando il maestro le ha fatto notare che “Hai un bellissimo sorriso, smagliante. Ti vedo carica“, lei ha risposto “Ancora sì. Spero che mi fai mantenere questo sorriso“.

In un altro video, invece, comparso sui social della stessa Sonia, la si vede dire al maestro: “Ti ricordi che i piedi hanno le dita? Quante vesciche possono venire su un dito? Io ho 10 dita e 15 vesciche!”

E la risposta di Carlo è stata: “Vorresti dire che sono stato io? Vuol dire che hai lavorato“…

E lei: “Godetevi i piedi adesso o non li vedrete più. Grazie Carlo Aloia”.

Insomma, tra le accuse di maleducazione e di non voler far nulla piovute dal web e le vesciche sui piedi si può dire che Ballando con le stelle non comincia proprio al meglio per Sonia Bruganelli… come andrà a finire?

