Francesco Paolantoni sarà tra i nuovi concorrenti di Ballando con le stelle. La sua presenza scatena un polverone, ma lui risponde piccato alle critiche.

L’estate 2024 è entrata nel suo pieno e, tra un bagno al mare e il relax sotto l’ombrellone, anche dalla televisione arrivano piccole notizie che ci avvertono nemmeno troppo velatamente del tempo che scorre: una di queste arriva da Milly Carlucci, che ha annunciato ufficialmente i primi due concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle, ovvero Federica Nargi e Francesco Paolantoni. Se per l’ex velina di Striscia e moglie dell’ex calciatore di Juventus, Lazio e Sassuolo Alessandro Matri non ha protestato nessuno, per quanto riguarda il comico napoletano, sul web si è alzato un vero e proprio polverone di critiche che lo ha travolto in piena. Lui, da parte sua, non è stato certo a guardare. Anzi, ha risposto a tono a tutti coloro che hanno avuto da ridire sulla sua partecipazione allo show danzante di Rai Uno.

Francesco Paolantoni a Ballando con le stelle: le critiche e la sua risposta piccata

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Milly Carlucci ha cominciato ad annunciare i primi concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, facendo i nomi di Federica Nargi e di Francesco Paolantoni.

Il nome dell’attore napoletano ha fatto scatenare gli hater, tanto che la sua annunciata presenza sta facendo decisamente discutere. C’è chi gli ha dato del raccomandato, chi semplicemente non gradisce la sua presenza in diversi programmi come Tale e Quale e Stasera tutto è possibile.

Quando un utente ha chiesto su Instagram “Ma di preciso… chi ti raccomanda?”, Paolantoni stesso è intervenuto, esplodendo piccato con un napoletanissimo “Soreta“.

Forse non proprio il massimo, come risposta, ma di certo rende bene l’idea dello stato di frustrazione dell’attore di fronte agli hater…

