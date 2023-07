Il gossip su Belen Rodriguez prende il volo: si sarebbe rifugiata lontano da casa per incontrare il suo nuovo compagno

Belen Rodriguez avrebbe lasciato la sua casa a Brera, dando origine a numerose voci sulla sua presunta rottura con Stefano De Martino e l’inizio di una nuova fase della sua vita.

Secondo quanto rivelato da Pipol Gossip su Instagram, sembra che la modella argentina sia fuggita di casa e si sia trasferita all’hotel di lusso Excelsior Gallia a Milano, sia per incontrare un imprenditore, sia per sfuggire agli occhi indiscreti dei paparazzi.

Circolano notizie riguardo a una possibile crisi con Stefano De Martino e alla presunta nuova fiamma con Elio Lorenzoni, tuttavia non ci sono conferme ufficiali su questi fronti. Recentemente, Belen e Elio sono stati avvistati insieme al compleanno di Ignazio Moser, cognato della modella, con scambi di baci e abbracci, ma Stefano De Martino era assente.

I fan avevano già notato la mancanza dell’anello nuziale al dito di Stefano durante la presentazione dei palinsesti Rai il 7 luglio, oltre a una possibile vicinanza tra lui e Alessia Marcuzzi, sulla quale circolavano voci di una relazione extraconiugale già in passato.

Costo stellare della suite con idromassaggio scelta da Belen: ecco il prezzo per una notte

L’hotel Excelsior Gallia di Milano è un prestigioso edificio in stile Art Déco, rinomato per il suo lusso ed eleganza, oltre che frequentato dall’alta società italiana.

Belén e Santiago si trovano in una delle suite dell’hotel, precisamente nella straordinaria Katara Reale, la più grande e sontuosa dell’intera struttura. Questa magnifica suite dispone di mille metri quadrati, quattro camere da letto, una terrazza panoramica e quattro bagni in marmo.

Uno degli scatti pubblicati sui social mostra Santiago in una vasca idromassaggio circolare, in una stanza con alti soffitti, probabilmente facente parte di questa sontuosa suite.nTutto questo lusso ha un prezzo, e il costo di una notte, per due persone durante questo periodo dell’anno, è di ben 20 mila euro, colazione inclusa.

Foto: Kikapress