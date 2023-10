Belen Rodriguez si mostra in cucina ma la foto non convince ai fan: c’è una persona alle sue spalle. Ecco chi è e perché ha fatto scatenare gli haters.

Sta facendo discutere non poco uno degli ultimi post pubblicati su Instagram da Belen Rodriguez, che si è mostrata in cucina mentre è intenta a preparare da mangiare. Le critiche alla showgirl argentina, però, non si sono certo fatte attendere per diversi motivi. Insomma, Belen non può far nulla che viene presa di mira. Ma cosa avrà mai combinato stavolta?

Belen Rodriguez in cucina: la foto fa scatenare gli haters

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Belen ha pubblicato un post nel quale ci sono due foto. Nella prima è in cucina, nella seconda è insieme alla madre davanti ad un paesaggio. La caption è molto semplice: “Belencita y mamà“.

Fin qui nulla di male, se non fosse che nella prima foto, nella quale è ritratta mentre sta tagliando delle salsicce, alle sue spalle si nota invece un’altra persona con un grembiule. Un dettaglio, questo, che ha fatto subito scatenare gli haters, secondo i quali la foto è solo di scena e Belen non sta cucinando davvero. Anche perché non indossa un grembiule, ma solo una felpa.

“Ma la signora col grembiule da cucina dietro nell’angolo, sta aspettando di poter tornare a cucinare dopo che avete scattato questa foto???”, ha scritto una persona. Oppure: “A sinistra si vede quella che cucina davvero col grembiule ehehe…”. Anche Deianira Marzano ha scritto nelle sue Instagram Stories: “Ma questa è la signora che cucina quando Belen ha finito di fare la foto?”

In molti pensano che quella persona possa essere però la mamma di Belen, Veronica Cozzani, che compare anche nella foto successiva. Insomma, nulla di male… solo una tranquilla giornata tra mamma e figlia?

La risposta di Stefano de Martino alle foto di Belen con Elio: gli utenti apprezzano il gesto del conduttore

Ma non solo foto con la mamma: Belen sta pubblicando sempre più scatti di lei insieme al suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Nel frattempo, però, Stefano De Martino sta rispondendo pubblicando tutt’altro genere di foto.

Il conduttore, a differenza della Rodriguez, sta pubblicando foto del figlio, Santiago, raccogliendo il favore del pubblico con questo tipo di scatti.

Tra un “Pubblicando solo foto con tuo figlio tu fai la differenza” e un “Stefano sei un padre ed una persona fantastica…. l’amore è questo no di chi cambia a destra e sinistra…”, anche qui sembra non esserci pace per Belen Rodriguez…

Photo Credits: Kikapress