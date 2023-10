Nelle ultime Instagram Stories di Belen compare anche Elio Lorenzoni in asciugamano: rappresenta una frecciatina a Stefano De Martino?

Belen Rodriguez è tornata sui social con una Instagram Stories che sta facendo discutere non poco il popolo del web, soprattutto in virtù del protagonista di questa nuova immagine: Elio Lorenzoni. La foto in cui compare l’uomo, infatti, è decisamente intima… ma proprio per questo in molti ci hanno visto un riferimento a Stefano De Martino. Sarà una sorta di frecciatina della showgirl argentina all’ex marito?

Belen Rodriguez: la Instagram Stories con Elio è una frecciatina a Stefano De Martino?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Belen Rodriguez è in un momento personale e professionale piuttosto complicato. Dopo la nuova separazione da Stefano De Martino e l’addio a Mediaset, la showgirl ha un nuovo compagno, Elio Lorenzoni. È andata a vivere con lui a Brescia, mostrando un siparietto nel quale compare anche l’uomo.

Nella foto, un selfie della stessa Belen in outfit invernale, forse Elio non si è accorto di essere entrato. Compare infatti a torso nudo, con solo un asciugamano legato alla vita, davanti allo specchio.

Fin qui nulla di eclatante, se non fosse che qualche anno fa anche Stefano De Martino fu inquadrato in una storia di Belen nella stessa posa (e nello stesso outfit). Veniva inoltre chiamato “Chinito mio“, mentre ora il “mio” viene associato (ovviamente) a Elio Lorenzoni… anche perché Belen usa spesso i possessivi quando parla dei suoi amori (è successo non solo con Stefano, ma anche con altri suoi ex come Iannone o Spinalbese).

Il conduttore veniva mostrato a sua volta con solo un asciugamani legato in vita… Da qui le speculazioni non si sono fatte attendere.

Quello di Belen sarà un messaggio per il suo ex marito? Una frecciatina a Stefano De Martino? Oppure è solo una casualità? Per ora il conduttore sembra non aver risposto alla provocazione…

Stefano de Martino difende Belen dagli insulti: cosa ha scritto sui social dimostrandosi un vero signore

Nel frattempo, però, in molti fanno notare che Stefano De Martino ha preso più le difese di Belen sui social, rispondendo agli haters senza mai nominarla.

“Miei cari followers – scrisse ai tempi della loro rottura nel 2016 – vi ringrazio tutti per l’immenso sostegno e mi scuso se non scrivo spesso, sappiate però che vi leggo tutti e con molto piacere. Cerco di lasciare il più possibile libertà di espressione sul mio profilo, infatti sono ben accetti sia i commenti negativi che quelli positivi, fatta eccezione per quelli che adoperano un linguaggio inadeguato a questo tipo di piattaforma che puntualmente vengono cancellati. Detto questo vi informo che parlar male di terze persone per fare un complimento a me non lo trovo un atteggiamento rispettoso e tanto meno mi lusinga, non mi piace e non lo condivido“.

“Per quelle persone che invece quotidianamente elargiscono consigli e morali sull’aspetto personale della mia vita – continuava il messaggio – vi invito a riflettere che non conoscendo le reali motivazioni delle scelte di vita privata di un personaggio pubblico forse non avete gli strumenti necessari per analizzare ed addentrarvi in argomenti di questo tipo, per tutto il resto invece sappiate che leggo volentieri consigli e critiche e spero che continuiate a rapportarvi a me come ad un amico. Vi auguro una buona giornata e grazie mille ancora a tutti per l’appoggio, spero in futuro di darvi sempre e solo grandi soddisfazioni! Un abbraccio grande ad ognuno di voi”.

Insomma, come sempre, un esempio di stile!

