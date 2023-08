Belen Rodriguez pubblica un post su Instagram nel quale si mostra mano nella mano con Elio Lorenzoni. Tra i commenti anche quelli della mamma

Belen Rodriguez ha deciso di fare impazzire completamente il popolo del web pubblicando su Instagram un carosello di immagini nelle quali compare insieme a una persona molto particolare: Elio Lorenzoni, l’uomo al centro delle chiacchiere di gossip dopo la fine della storia con Stefano De Martino. La showgirl ha condiviso una serie di scatti insieme a lui che non sembrano lasciare dubbi… o forse no… Di sicuro ha scatenato una serie di critiche. Tanto che è intervenuta anche sua mamma, Veronica Cozzani, a dire la sua sull’argomento. Ma cosa starà succedendo sui profili della showgirl argentina?

Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni su Instagram: triggerati gli haters

Nessuno si aspettava che Belen Rodriguez “ufficializzasse” la sua storia con Elio Lorenzoni in maniera tanto diretta. La showgirl ha infatti pubblicato il post, nel quale si mostra mano nella mano con quello che sembra la sua nuova fiamma, convinta di scatenare il caos.

“1, 2, 3, scatenatevi“, ha scritto come caption al carosello, già convinta di triggerare sia gli haters che i suoi fan… E poi ha fatto qualcos’altro, scrivendo anche “ultima foto 10 anni“. E infatti, scorrendo il carosello, si trova un’immagine vintage che mostra lei ed Elio insieme… Ed è proprio quella che getta dubbi su tutta la situazione. Tra Belen e Lorenzoni c’è davvero una storia d’amore? Oppure è solo una lunga amicizia?

I commenti degli haters al nuovo post di Belen

Sui social in tanti non l’hanno presa bene, cominciando a scrivere cose come “Hai superato Brooke di Beautiful” o “Resisto più io con i giorni di dieta chetogenica che tu single“. E ancora: “Come fai a cambiare uomini così velocemente?”

Un’altra persona fa invece notare: “Ma scusate il significato di questo post è che lei e il ragazzo moro sono amici da dieci anni. No?”. Ecco, questo non lo sappiamo.

Veronica Cozzani risponde a un commento sotto il post della figlia

Sappiamo solo che ad un certo punto, nel marasma dei commenti da una foto da oltre 200mila like, è intervenuta anche Veronica Cozzani.

La mamma di Belen ha risposto con le manine degli applausi a un commento che recita “Ma queste donne FINTE casa e chiesa che commentano che problemi hanno? Ma saranno fatti suoi chi decide di portarsi a letto? Ma sta a vedere che deve chiedere il permesso a voi…ma piantatela“.

Un dettaglio che fa pensare che quella tra Belen Rodriguez ed Elio non sia una semplice amicizia… Quale sarà la verità?

