Qual è il lavoro che Belen Rodriguez svolgeva per Lele Mora all’inizio della sua carriera? A rivelarlo è il celebre “agente dei vip”.

La storia di Belen Rodriguez è piuttosto nota: a 17 anni ha cominciato a lavorare come modella in Argentina e, appena ventenne, si è trasferita in Italia per continuare a lavorare come modella per diversi marchi, prima di sfondare come conduttrice e nel mondo dei calendari sexy. Quello che però in molti non sanno è che all’epoca dei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, una delle figure chiave nella sua carriera fu Lele Mora, celebre agente di numerosi vip, particolarmente attivo nel primo decennio del secolo: è lui stesso a raccontare come e quando ha conosciuto Belen Rodriguez, svelando il particolare lavoro che lei ha svolto per lui. Di cosa si tratterà mai? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE:– Matrimonio Cecilia Rodriguez, la sorella Belen ‘ruba’ la scena? Quel momento sensuale durante la festa di nozze. Cosa ha fatto

Belen Rodriguez: il particolare lavoro che svolgeva per Lele Mora

“Ho conosciuto Belen ad un capodanno. Belen era arrivata a Cortina con il suo fidanzato di allora che era Marco Borriello (ex calciatore di Milan, Juve e Roma, ndr). Lei mi ha chiesto di poter lavorare con me e io ho accettato“, ha svelato Lele Mora parlando al podcast Gurulandia.

Ma la strada è stata irta di insidie: “Da lì sono successi alcuni problemini perché lei era in Italia senza il permesso di soggiorno e così le ho detto di tornare in Argentina. Lei però non aveva i soldi per il biglietto di andata e di ritorno. E che problema c’era? Gliel’ho fatto io!”

Quindi la soluzione: “Ti assumo io, le ho detto, ma perché la cosa sia credibile io non posso assumerti come artista, ma ti assumo come badante e cameriera. E da allora l’ho messa subito a fare un programma su Rai Due e poi l’ho mandata a L’Isola dei Famosi e da li è scoppiato il fenomeno Belen Rodriguez”.

Insomma, possiamo dire che il tocco d’oro Lele Mora l’ha sempre avuto… Va bene che era Belen, ma da badante a protagonista del gossip italiano nel giro di una stagione non è da tutti!

Il lavoro che svolgevano Federica Panicucci e Giorgia Meloni prima di diventare famose: era lo stesso. I due conduttori tv che le hanno assunte. Cosa facevano

Ci sono alcune donne importanti che, prima di diventare famose, hanno fatto un particolare lavoro, meno prestigioso di quello che fanno adesso, ma che le ha lanciate particolarmente… O, almeno, ha dato loro una mentalità che forse riusciamo a scorgere ancora oggi.

Ad esempio, Federica Panicucci, prima di diventare conduttrice di punta di casa Mediaset, è stata la baby sitter di Stefano Bonolis, primogenito di Paolo. Lo stesso dicasi per il nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che la babysitter l’ha fatta in casa Fiorello, badando ad Angelica!

Photo Credits: Kikapress