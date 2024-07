Belen Rodriguez protagonista al matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser? La showgirl argentina ha davvero rubato la scena alla sorella minore?

Domenica 30 giugno 2024 è andato in scena un matrimonio VIP tra i più attesi dell’anno: quello tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove Belen Rodriguez ha ovviamente presenziato facendo da damigella d’onore. Ma da qui alle accuse nei confronti della celebre showgirl sudamericana il passo è veramente breve. Che cosa avrà mai fatto di tanto terribile Belen, al punto da “rubare la scena” alla sorella minore? Cosa sarà successo durante il matrimonio tra Cechu e il suo Ignazio? Non ci resta che andare a scoprire insieme che cosa è successo davvero.

Belen Rodriguez ruba la scena a Cecilia nel giorno del suo matrimonio con Ignazio Moser?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scorso 30 giugno è stato il giorno del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, al quale ovviamente ha presenziato anche Belen, nei panni di damigella d’onore. Inoltre, i figli di lei, Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese, hanno portato le fedi agli sposi.

Fin qui tutto regolare, se non fosse che Belen si è resa protagonista di un gesto che non è piaciuto troppo ai fan…

Dopo la cerimonia, Tony Effe ha tenuto un mini concerto e, quando ha cantato la sua Sess0 e Samba, Belen si è unita a lui, ballando davanti agli invitati e cantando insieme al rapper.

La scena non è piaciuta a gran parte del pubblico, tanto che non si contano i commenti, come “Come rubare ovviamente la scena alla sorella“, oppure “Ma Belen deve sempre stare al centro dell’attenzione?”. Oppure ancora “Non riesce proprio a non fare la protagonista” e “Qualcuno le dica che non è er matrimonio suo“.

Quella foto piccante di Giulia de Lellis a Andrea Damante durante il matrimonio di Cecilia e Ignazio: cosa è apparso sui social

Tra gli invitati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, c’erano anche Andrea Damante e Giulia De Lellis. Quest’ultima si è presentata con un vestito rosa con degli effetti di trasparenza più simile ad un prendisole che a un abito da matrimonio.

E lo stesso Damante ha scelto un outfit discutibile, soprattutto a a causa di un orlo del pantalone lunghissimo…

Insomma, tra un lascia e un prendi, una corna e un tradimento, in molti fanno notare che Andrea Damante e Giulia De Lellis forse sono davvero destinati a stare insieme per sempre. La scelta discutibile degli outfit fa parte di questo loro legame?

Photo Credits: Kikapress