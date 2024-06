Carlo Conti ha già preso una decisione sulla chiusura di Sanremo 2025: a che ora finiranno le serate del suo Festival?

Mancano ancora otto mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2025 che, dopo cinque anni con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus, vedrà ora passare il timone a Carlo Conti – già al timone della kermesse dal 2015 al 2017 – che ha già in mente qualcosa di diverso riguardo alla chiusura della manifestazione musicale più importante d’italia, ovvero sull’ora alla quale il conduttore vorrebbe che terminassero le cinque giornate previste. Anche perché Sanremo non è certo famoso per essere un festival nel quale si va a letto presto. Ma quale decisione avrà mai preso con tutto questo anticipo il suo nuovo direttore artistico? Non ci resta che andare a scoprirla insieme!

LEGGI ANCHE:– Amadeus, il commento di Carlo Conti sotto il video di addio del conduttore diventa virale: quel dettaglio ‘colorito’

Carlo Conti ha già preso una decisione sulla chiusura delle cinque serate di Sanremo 2025

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Sanremo 2025 mancano ancora otto mesi, ma Carlo Conti avrebbe già deciso a che ora fissarne la chiusura.

Secondo Dagospia, il conduttore ha già stabilito che le cinque serate del Festival dovranno concludersi tra mezzanotte e mezzanotte e mezza. Praticamente prestissimo rispetto a quanto accade da sempre.

Si tratta ovviamente di semplici voci di corridoio, ma l’intenzione del conduttore sembra chiara. Sarà l’unica rivoluzione che Carlo Conti vorrà portare al Festival della canzone italiana?

Carlo Conti ha fatto la sua scelta: ecco chi lo affiancherà alla conduzione. Non è come pensi

Nel frattempo si parla anche della spalla di Carlo Conti che, per Sanremo 2025, non ha certo pensato solo alla chiusura. A quanto pare, nelle cinque serate del Festival, ad affiancare il conduttore toscano sul palco ci dovrebbe essere Alessandro Cattelan.

Ma non è tutto: a Cattelan potrebbe andare anche la conduzione del Dopo Festival e di Sanremo Giovani. Un en-plein totale!

Photo Credits: Kikapress