Carlo Conti: il commento sotto il video di addio alla Rai di Amadeus fa impazzire tutti grazie a un dettaglio ‘colorito’.

L’annuncio ufficiale dell’addio alla Rai da parte di Amadeus ha stupito in tanti nonostante si rumoreggiasse a riguardo già da qualche giorno: il conduttore di Affari Tuoi e ormai definitivamente ex direttore artistico del Festival di Sanremo ha ricevuto tutta una serie di messaggi di saluto e di sostegno da parte di amici e colleghi, tra i quali non è mancato quello di Carlo Conti. Ebbene, proprio sul suo messaggio, in molti hanno notato un dettaglio “colorito” (o forse sarebbe meglio dire “colorato“). Ma cosa avrà mai scritto colui che si vocifera possa prendere il posto proprio di Amadeus alla conduzione e direzione artistica del prossimo Festival di Sanremo? E per quale motivo un suo semplice messaggio è riuscito a fare impazzire il pubblico? Non ci resta che andare a scoprirlo!

Amadeus lascia la Rai, il messaggio di Carlo Conti fa impazzire tutti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo l’ufficialità del fatto che Amadeus dirà addio alla Rai a fine stagione, tanti colleghi hanno scritto messaggi di saluto e sostegno sui social, tra i quali non poteva mancare quello di Carlo Conti.

Il conduttore televisivo toscano, infatti, con il quale Amadeus ha incrociato tanti programmi, si vocifera che possa sostituirlo alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo (evento già condotto 3 volte dal 2015 al 2017).

Conti ha commentato il video di addio di Amadeus con un messaggio semplice, ovvero “Perdo un grande compagno di squadra !!! Ti auguro il meglio“. Seguito da una serie di pollici all’insù… dalla pelle scura!

Per anni infatti si è scherzato sul fatto che l’abbronzatura di Carlo Conti sia troppo esagerata al punto da far apparire la sua pelle più scura di quello che è, tanto che i telespettatori sono impazziti.

Tra un “Ma Carlo Conti che usa i colori della pelle scura per le emoji” e un “Carlo Conti che commenta il post di Amadeus usando l’emoji del pollice nero sto starnazzando“, sono tanti quelli che sghignazzano per questo dettaglio “colorato”.

I messaggi dei VIP per l’addio di Amadeus

Nel frattempo, tanti Vip hanno commentato il messaggio di addio di Ama (e molti in maniera memorabile). Se il figlio, Josè Sebastiani, si è limitato a scrivere un dolcissimo “Spacca tutto papi“, Fiorello è stato più cattivello, inviando una GIF di John Travolta che manda un bacio.

I The Jackal hanno scritto “Basta scambiare il tasto 9 con l’1 sul telecomando ed è come se non fosse successo nulla“, ma è Fabio Fazio che ha praticamente annunciato ufficiosamente il suo approdo al NOVE con un “Ti aspettiamo! Un grande abbraccio“.

Ma se Carlo Conti sembra pronto a sostituire Amadeus alla guida del prossimo Festival di Sanremo, probabilmente gli toccherà un adeguamento di contratto. Il conduttore toscano, a quanto pare, pur guadagnando tantissimo, è decisamente sotto Amadeus.

Per lui si parla di cifre che vanno dai 2 ai 3 milioni di euro all’anno, contro i 5 milioni di cui si parla per Amadeus sul Nove.

