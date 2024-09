Caterina Balivo mette alla prova Alessia Marcuzzi con una domanda su Stefano De Martino. Ecco la risposta elegante e ironica della conduttrice a questo “imprevisto” in diretta

Durante il programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo, la presentatrice ha sorpreso Alessia Marcuzzi con una domanda inaspettata su Stefano De Martino, chiedendole tra le righe se avesse mai avuto una relazione con De Martino, e mettendola così in una situazione di leggero imbarazzo.

“Sei pronta per avere un fidanzato napoletano? Hai mai avuto un fidanzato napoletano?” ha chiesto Caterina Balivo con una domanda tranello. La questione di un possibile legame tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino è stata oggetto di gossip in passato, ma nessuno dei due ha mai confermato nulla ufficialmente. Le conferme, se così si possono chiamare, erano arrivate soltanto attraverso dei commenti pungenti da parte di Belen Rodriguez.

Con la sua risposta, Alessia è riuscita a evitare ulteriori speculazioni, rimanendo vaga e distaccata: “No, mi manca, mi vuoi presentare qualcuno?” ha risposto Alessia Marcuzzi.

Belen senza freni su Stefano, lavoro e guadagni: “Ricoperta di soldi”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Belen Rodriguez si è espressa con la sua solita schiettezza su vari temi, tra cui amore, soldi e la sua popolarità. La showgirl argentina, recentemente passata da Mediaset a Discovery, ha parlato del suo attuale rapporto con Stefano De Martino, con il quale ora è in buoni rapporti. Ha sottolineato che, nonostante le interruzioni, hanno superato insieme il “settimo anno” e che, avendo un figlio, è importante mantenere rapporti civili.

Quando le è stato chiesto se teme la perdita della popolarità, Belen ha risposto con realismo, riconoscendo che nel mondo dello spettacolo la stabilità non è mai garantita. Ha avuto diversi momenti di successo, ma è sempre stata consapevole della natura instabile di questo lavoro. Ha rivelato anche il lavoro per cui ha guadagnato di più con il minimo sforzo: una pubblicità per Tim con Christian De Sica, in cui è stata “ricoperta di soldi”. Ha raccontato anche di un accordo per sponsorizzare un jet privato in cambio di voli gratuiti, definendolo il miglior scambio merci mai fatto.

Foto: Kikapress